হোজাই,২৯ জুন: ৰাজ্য়জুৰি বান বিভীষিকাৰ আতংক মাৰ যোৱা নাই (Flood continued in Assam continued)। ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত ঠায়ে ঠায়ে পানী শুকাইছে যদিও বানাক্ৰান্ত ৰাইজে খাদ্য়-বস্ত্ৰৰ বাবে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ (Affected people of Assam cry out for food and clothing)। ব্য়তিক্ৰম নহয় হোজাই জিলা । জিলাখনৰ লাখ লাখ লোকে আজিও আপোন ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই।

ইয়াৰ মাজতে যমুনামুখ সমষ্টিৰ বান পীড়িত ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমল (MLA Chirajuddin Ajmal visited jamunamukh affected area) ৷ যমুনামুখ সমষ্টিৰ চাংমাজি,ভেলৌগুৰি পথাৰ,ঢেকেৰুৱা,নগঞাপাম,কান্দুলিমাৰী আদি বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমলে ৷

যমুনামুখৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ

তেওঁ অহা তিনিদিন বানাক্ৰান্ত সকলৰ মাজত থাকি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে বানপীড়িত ৰাইজক যথোপযুক্ত সাহায্য প্ৰদান কৰি বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷ বানৰ সময়ত যমুনামুখ সমষ্টিত বিধায়কজন অনুপস্থিত থকা সন্দৰ্ভত কয় যে তেওঁৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে আহিব পৰা নাছিল ৷ তেওঁৰ সলনি জেষ্ঠ্য ভ্ৰাতৃ তথা সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে বানপীড়িত ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লৈছিল( MP Badruddin Ajmal)।

