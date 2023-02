বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত 30 ৰো অধিক লোক আটক

হোজাই, 3 ফেব্ৰুৱাৰী: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে (Operation against child marriage in Assam)। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ হোজাই মহকুমাতো আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা লংকা আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলা পৰিলক্ষিত হয় (Operation against child marriage in Hojai) ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা পূৰ্বৰ হোজাই জিলা অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ হোজাই মহকুমাত আৰক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ নিশাটোৰ ভিতৰতে মহকুমাটোৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই 30 জনৰো অধিক লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী (Many people arrested related to Child marriage) ৷

শেহতীয়াকৈ হোজাই থানাৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ বিদ্যানগৰৰ পৰা ক্ৰমে ৰাজেশ ৰয়, উত্তৰ বিদ্যানগৰৰ পৰা বিপ্লৱ সাহা, ৰাধানগৰৰ পৰা সুজন চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে লংকা থানাৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা অঞ্চলৰ পৰা আব্দুল গনি, পূব উদালিৰ আব্দুল হান্নান, বামুন গাঁৱৰ দীপাংকৰ নাথ, তথা তেওঁৰ পিতৃ উমেন্দ্ৰ নাথ, তাহিৰ আলী লস্কৰ, অৱজল আলী, ফকৰ উদ্দিনসহ বহু লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিগত 9 দিনত অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে 4004 টা গোচৰ ৰুজু হৈছে (Strict action against child marriage)৷ এই তথ্যৰ ভিত্তিত চাবলৈ গ’লে অসমত বছৰি কমেও 50 হাজাৰ বাল্যবিবাহ হয় ।অসমৰ 36 খন জিলাৰ ভিতৰত বাল্যবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলাৰ পিচতে দ্বিতীয় স্থানত আছে হোজাই জিলা (Hojai got 2nd position in child marriage)। হোজাই জিলাত 225 টা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Child marriage in Hojai) ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি বাল্যবিবাহৰ অপৰাধত ধুবুৰী জিলাত 370 টা, হোজাই জিলাত 255 টা, ওদালগুৰি জিলাত 235 টা, কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 192 টা, গোৱালপাৰা জিলাত 157 টা, বজালী জিলাত 132 টা, বাক্সা জিলাত 153 টা, বৰপেটা জিলাত 81 টা, ডিব্ৰুগড় জিলাত 75 টা, ডিমা হাছাও জিলাত 24 টা, মৰিগাঁও জিলাত 224 টা, গোলাঘাট জিলাত 62 টা, যোৰহাট জিলাত 25 টা, কামৰূপ জিলাত 80 টা, কাৰ্বি আংলং জিলাত 126 টা ৷

ইয়াৰোপৰি কৰিমগঞ্জ জিলাত 92 টা, কোকৰাঝাৰ জিলাত 204 টা, লখিমপুৰ জিলাত 32 টা, মাজুলী জিলাত 44 টা, নগাঁও জিলাত 113 টা, নলবাৰী জিলাত 171 টা, শদিয়া জিলাত 85 টা, শিৱসাগৰ জিলাত 54 টা, বিশ্বনাথ জিলাত 98 টা, বঙাইগাঁও জিলাত 123 টা, কাছাৰ জিলাত 35 টা, চৰাইদেউ জিলাত 78 টা, চিৰাং জিলাত 54 টা, দৰং জিলাত 125 টা, ধেমাজি জিলাত 101 টা, শোণিতপুৰ জিলাত 60 টা, দক্ষিণ শালমাৰা জিলাত 145 টা, তামুলপুৰ জিলাত 110 টা, তিনিচুকীয়া জিলাত 73 টা, হামৰেণ জিলাত 15 টা আৰু হাইলাকান্দি জিলাত 1 টা গোচৰ ৰুজু হৈছে (Child marriage cases in Assam) ।

