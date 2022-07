গুৱাহাটী, 27 জুলাই : প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে’ৰ শেষকৃত্য হোজাইৰ শান্তিবনত বুধবাৰে বিয়লি কৰা হয় (Last rites of Ardhendu Kumar Dey) ৷ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীৰ শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে হোজাইৰ বাসগৃহৰ পৰা স্বৰ্গযাত্ৰা বাহনেৰে এক শোভাযাত্রা উলিওৱা হয় ৷ তেওঁৰ নশ্বৰদেহ প্ৰথমে হোজাইৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নিয়া হয় ৷

ইয়াৰ পাছত হোজাইৰ একাধিক স্থান ক্ৰমে হোজাই ষ্টেডিয়াম, পুৰণা বজাৰৰ মাজত থকা নেতাজী প্ৰতিমূৰ্তি সমীপলৈ নিয়াৰ লগতে হোজাইৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰাই শেষত হোজাই শান্তিবনত উপস্থিত হৈ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে’ৰ মৃত্যুত হোজাই পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়ীসকলেও নিজৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখা পৰিলক্ষিত হয় (Congress Ex MLA Ardhendu Dey) ।

দৰাচলতে, অৰ্ধেন্দু দে’ৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে হোজাই জিলাত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

পঞ্চভূতত বিলীন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে’

উল্লেখ্য যে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্ষীয়ান নেতা অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে'য়ে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা ১.১৫ বজাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে(Ardhendu Kumar Dey passes away at GMCH in Guwahati) ৷ মৃত্যুৰ সময়ত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বয়স আছিল ৮৪ বছৰ ৷ পুৱা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ হোজাইস্থিত বাসগৃহলৈ অনা হয় (Former Assam Minister Ardhendu Kumar Dey passes away) ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ হোজাইৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই তেওঁৰ আত্মীয়ৰ লগতে কংগ্ৰেছ, বিজেপিকে ধৰি অগণন গুণমুদ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ বাবে উপস্থিত হয়হি । ৰাইজৰ লগতে অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে’ৰ গৃহত উপস্থিত হয় হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে’ পুৰকায়স্থ, AIUDF ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাঃ আদিত্য লাংঠাছা, লামডিং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক স্বপন কৰসহ বহু বিজেপি তথা কংগ্ৰেছী কৰ্মী ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলৰ বহু নেতাই ডাঃ অৰ্ধেন্দু দে’ৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

