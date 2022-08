হোজাই, 2 আগষ্ট: শিক্ষাৰ উত্তৰণৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল গুণোৎসৱৰ(Gunotsav 2022 in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ বহু বিদ্যালয়ত সফলতাৰে গুণোৎসৱ পালন কৰা হৈছিল যদিও বহু সংখ্যক বিদ্যালয়ত বান পৰিস্থিতিৰ ফলত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল ৷ সমান্তৰালকৈ হোজাই জিলাতো বিগত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ পিছত এতিয়া গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে হোজাইৰ বিদ্যালয়সমূহ(Hojai schools again decided to organize Gunotsav 2022) ৷

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হোজাইৰ বিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত গুণোৎসৱ

3 আগষ্টৰ পৰা 6 আগষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব লগীয়া গুণোৎসৱৰ বাবে হোজাইৰ বিদ্যালয়সমূহে এতিয়া প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে । উল্লেখ্য যে, বিগত সময়চোৱাত বানৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল বিদ্যালয়সমূহ । বৰ্তমান পুনৰ নিয়মীয়াকৈ চলি আছে পাঠদান । সেয়ে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে অসম চৰকাৰে ।

উল্লেখ্য যে, ২৩ মে'ৰ পৰা ২৬ মে'লৈ হোজাই জিলাত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও বান পৰিস্থিতিৰ ফলত হোজাই জিলাখনৰ অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাছিল ৷ বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি শাম কটাৰ বাবে পুনৰ নিয়মীয়াকৈ পাঠদান চলি থকাত গুণোৎসৱ পতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি লংকা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে জানিবলৈ দিয়ে ।

