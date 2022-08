হোজাই, 16 আগষ্ট: হোজাইত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগ পাইছিল এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক (Hojai girl Priya Das)৷ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতীগৰাকীৰে কথোপকথন হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যুৱতীগৰাকীয়ে অৱগত কৰোৱাইছিল অৰ্থিক দৈন্যতাৰ কথা ৷ ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰিয়া দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীক আৰ্থিভাৱে সহায়(Himanta Biswa sarma gives cheque to Hojai girl) কৰাৰ লগতে উপহাৰ দিছিল এটা মোবাইল ফোন (Himanta Biswa sarma gifted mobile phone to Hojai girl)৷

হোজাইৰ প্ৰিয়া দাসৰ ঘৰত বিধায়ক আৰু জিলা উপায়ুক্ত

মঙলবাৰে প্ৰিয়া দাসৰ ঘৰত উপস্থিত উপস্থিত হয় হোজাইৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ(Hojai MLA Ramkrishna Ghosh) আৰু জিলা উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰী (Hojai district DC) । বিধায়ক আৰু জিলা উপায়ুক্তই প্ৰিয়া দাসৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি মনসা পূজাত অংশ লোৱাৰ লগতে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰোপৰি মত বিনিময় কৰে প্ৰিয়া দাস আৰু প্ৰিয়া দাসৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে ।

হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে বিধায়কৰ পুঁজিৰ পৰা প্ৰিয়া দাসৰ ঘৰৰ সম্মুখৰ বিধ্বস্ত পথছোৱা অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ আস্বাস দিয়ে ।

