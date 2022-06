হোজাই, 19 জুন: দেওবাৰে হোজাইত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Hojai) ৷ হোজাই জিলা লংকা-লামডিং সংযোগী ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছ(S) টাৰ্ণিঙত এখন খেলুৱৈৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাহনখনৰ খেলুৱৈসকল লামডিঙৰ এটা ফুটবল দলৰ সদস্য আছিল (Football Team met with Road accident in Hojai) ৷

ঘটনা অনুসৰি, খেলুৱৈ ভৰ্তি মেজিক বাহনখন লামডিঙৰ পৰা লংকাৰ চিংজুৰি অভিমুখে গৈ থাকোতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ জানিব পৰা মতে, চিংজুৰিত দলটোৱে ফাইনেল খেলিবলৈ আহিছিল ৷ দলটোৰ আহত খেলুৱৈকেইজনক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত লংকা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত(Lanka primary health centre) ভৰ্তি কৰা হয় ৷ যদিও তাৰ মাজৰ 5 জন খেলুৱৈৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হোজাইৰ হাম হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

ভৰিত ফুটবলৰ সলনি বেণ্ডেজ এদল ফুটবল খেলুৱৈৰ

এই দুৰ্ঘটনাটোত খেলুৱৈসহ ১৭ জন লোক আহত হয় (Football Team Players Among 17 Injured In Accident) ৷ ইতিমধ্যে আটাইকেইজনকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ফুটবল দলটোৰ নাম চেলিছ ক্ৰচিং চেন্টাৰ লামডিঙৰ (Selis Coaching Centre from Lumding) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

