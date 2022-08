হোজাই, ৪ আগষ্ট:ৰাজ্য়জুৰি গুণোৎসৱৰ বাহ্যিক মূল্যায়ন অব্য়াহত আছে(Gunotsav in Assam)। ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে হোজাইতো চলিছে গুণোৎসৱৰ বাহ্যিক মূল্যায়ন ।ইয়াৰ মাজতে হোজাই জিলাৰ গুণোৎসৱৰ বাহ্যিক মূল্যয়নত অংশ গ্ৰহণ কৰিলে উপাযুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে(Hojai DC Anupam Chaudhary)। উল্লেখ্য় যে হোজাই জিলাৰ ৯৫১খন বিদ্যালয়ত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ।

হোজাইত গুণোৎসৱৰ বাহ্যিক মূল্যয়ন উপাযুক্তৰ

বুধবাৰে জিলাখনৰ ৯৫১ খন বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় সমূহৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী সকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত স্ব-মূল্যায়ন কৰে । বুধবাৰৰ পৰা ৬ আগষ্টলৈ তিনি দিনীয়াকৈ জিলাখনত গুণোৎসৱ বাহ্যিক মূল্যয়নৰ কাৰ্য্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি উপযুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে সদৰি কৰিছে ।

উপায়ুক্তগৰাকীয়ে হোজাই জোৰাপুখুৰী অৱস্থিত অন্নদা চক্রবর্তী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক হিচাবে উপস্থিত থাকে(External evaluation of Gunotsav at Jorapukhuri in Hojai)। উল্লেখ্য় যে শেহতীয়া ভয়াবহ বানৰ বাবে জিলাখনত দুবাৰকৈ গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়া হৈছিল ।

ফলত জিলাখনত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল গুণোৎসৱ । আজি অন্নদা চক্রবর্তী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত প্ৰায় ডেৰ সহস্ৰাধিক ছাত্ৰী ছাত্ৰীক লৈ গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উপায়ুক্তগৰাকী উপস্থিত থাকি বাহ্যিক মূল্যয়ন আৰম্ভ কৰা হয় ।

