হোজাই, ৩০ জুলাই : আজি সমগ্ৰ দেশতে আৰক্ষী তথা নাৰ্কটিক্সে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত জব্দ কৰা নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য দাহন তথা বিনষ্ট কৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে (Seized Drugs disposal all over India) । গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ৰূপায়ণ কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাবে অসমত নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য ৰাজহুৱাভাৱে বিনষ্ট কৰা হৈছে (Home Ministry initiative to disposed seized drugs) ।

ইয়াৰেই অংশ হিচাবে হোজাই জিলাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ দাহন তথা বিনষ্ট কৰা হয় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত । উল্লেখ্য, হোজাই জিলা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ, গাঞ্জা আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত তীব্ৰ অভিযান চলাই আহিছে । তাৰেই ফলশ্ৰুতিত জিলাখনত জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ।

শনিবাৰে হোজাইত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দকৃত উক্ত নিষিদ্ধ নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য বিনষ্ট কৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে হোজাই আৰক্ষীয়ে । শংকৰদেৱ নগৰৰ হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বাকৰিত আৰক্ষীয়ে দাহন তথা বিনষ্ট কৰে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ, গাঞ্জাসহ অন্যান্য নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য (Drugs disposed in Hojai) । উল্লেখ্য, বিগত দিনত সমগ্ৰ হোজাই জিলাখনত আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন অভিযানত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৫৩.২৯ গ্ৰাম নিষিদ্ধ ব্ৰাউন ছুগাৰ, ৩৪৯.৭৫৮ কেজি গাঞ্জা আৰু ২৪০০ টা নিচাযুক্ত কেপচুল । উক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যবোৰে আজি বিনষ্ট কৰা হয় । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তদাৰক কৰে হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুকায়স্থই ।

উল্লেখ্য, আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰোল ব্যুৰো (Narcotics Control Bureau) আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই (Guwahati City Police Commissioner) দুটাকৈ স্থানত পৃথকে পৃথকে দাহন তথা বিনষ্ট কৰে বৃহৎ সংখ্যক ড্ৰাগছ, কফ চিৰাপ, গাঞ্জা আদিকে ধৰি বহু নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য (Drugs burnt in Guwahati) । মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই জব্দ কৰা নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যসমূহ পানীখাইতী হাতীশিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বিনষ্ট কৰাৰ বিপৰীতে NCBয়ে হাজংবাৰীস্থিত ফ্ৰেছ এয়াৰ নামৰ কাৰখানাটোত বিনষ্ট কৰে ।

NCBয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ কৰা প্ৰায় 59,091 হাজাৰ কফ চিৰাপৰ বটল, 765.380 কেজি গাঞ্জা আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ দাহন কৰে । ইপিনে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ১৮ খন থানা এলেকাৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত জব্দ কৰা হেৰইন 6.730 কেজি, গাঞ্জ 1317.935 কেজি, কোকেইন 3.61 গ্ৰাম, টেবলেট 19,17,600 টা, কফ চিৰাপ 3,74,985 টা, ব্ৰাউন ছুগাৰ 52.2 গ্ৰাম, Methmphetamine 13.754 গ্ৰাম শনিবাৰে চন্দ্ৰপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পাৰৰ হাতিশীলাত বিনষ্ট কৰে ।

চন্দ্ৰপুৰত দাহন কৰা ড্ৰাগছৰ মূল্য প্ৰায় ১০০ কোটি টকা (Worth of 100 crores drugs burnt in Guwahati) । মহানগৰ আৰক্ষী যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই ৰুলাৰ চলাই নষ্ট কৰে নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যসমূহ ।

