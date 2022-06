হোজাই,৩ জুন : নিজৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহন হোৱাটো বহুতৰে সপোন থাকে । কিন্তু বাহন এখন ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে বহুবাৰ চিন্তা কৰিব । লগতে বাহনখন ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত সাৱধান হ'ব । কিয়নো একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে আপুনি গম নোপোৱাকৈয়ে আপোনাক ঠগিব পাৰে ।

তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হ'ল হোজাইৰ লংকাত (Fraud in car sales in Hojai)। এখন চাৰিচকীয়া টাটা ডি.আই বাহন ক্ৰয় কৰি বিপদত যুৱক । গাড়ী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰৱঞ্চনা কৰিলে খেৰণিৰ ৰাজু সিং নামৰ যুৱকজনক (Car showroom sales executive cheats boy in Hojai)। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ভুক্তভোগী যুৱকজনে (FIR against car dealer in Hojai)।

বাহন ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে সাৱধান : প্ৰৱঞ্চকৰ ৰূপত গাড়ী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান

উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজুৱে লংকাৰ 'অট' এক্সিছ প্রাইভেট লিমিটেড' নামৰ প্রতিষ্ঠানটোৰ পৰা এখন টাটা ডি.আই বাহন ক্রয় কৰিছিল । প্ৰথম অৱস্থাত বাহনখনৰ নথি-পত্ৰ দিয়াত পলম কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে । প্ৰায় ৮ মাহৰ অন্তত যুৱকজনে জোৰ দিয়া বাহনখনৰ নথিপত্ৰ যুৱকজনক হস্তান্তৰ কৰিছিল ।

ইমানলৈ ঠিকে আছিল । পিছে বাহনখন ক্ৰয় কৰাৰ দুবছৰ হ'বলৈ কিছু দিন থকাৰ সময়তে প্ৰকৃত ৰহস্য পোহৰলৈ আহে । নগাঁও পৰিবহণ বিভাগত পঞ্জীয়ন হোৱা AS-০২-CC-৪৬৩০ নম্বৰৰ বাহনখনৰ ফিটনেছ প্ৰমাণপত্ৰ নৱীকৰণৰ বাবে গৈ আচৰিত হয় যুৱকজন । কিয়নো বাহনৰ চেছিছ আৰু ইঞ্জিন নম্বৰ নথিপত্ৰত উল্লেখ থকা নম্বৰৰ লগত কোনো মিল নাছিল । যাৰ বাবে ফিটনেছ প্ৰমাণপত্ৰ নৱীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে যুৱকজনে ।

এই বিষয়ে লংকাৰ গাড়ী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক অৱগত কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈ যুৱকজনক কোনোধৰণৰ সঠিক উত্তৰ দিব পৰা নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে । যুৱকজনক সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অৰুণাচলত বাহনখনৰ পুনৰ পঞ্জীয়ণ কৰিবলৈহে আহ্বান জনায় । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত হৈ অৱশেষত ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যুৱকজন ।

অৱশ্যে যুৱকজনে ন্যায় পাব নে সেয়া সময়ে ক'ব । কিন্তু আপুনিও এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱা উচিত । বাহন এখন ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত সকলো নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাটো এগৰাকী সজাগ গ্ৰাহকৰ প্ৰথম কৰ্তব্য ।

