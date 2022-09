লংকা, ৮ছেপ্তেম্বৰ: ৰাজ্যখনত গাড়ী চুৰিকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(Assam police alert against Car theft )৷ এনে অভিযানৰ মাজতো একাংশই চলাই আছে চুৰি গাড়ীৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় ।

এনে অভিযানৰ মাজতে লংকা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এজন দাগী অপৰাধী(Car theft in Lanka)। আৰক্ষীয়ে লংকাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কুখ্য়াত চোৰজন হৈছে দিলোৱাৰ হুছেইন । গাড়ী চুৰিৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দিলোৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে(Car thief arrest in Lanka)। উল্লেখ্য় লংকা আৰক্ষী থানাত ২৪৭/২২ নম্বৰত(Case registered in Lanka police station)ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

লংকাত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কুখ্য়াত গাড়ী চোৰ

ধৃত দিলোৱাৰৰ ঘৰ উদালীৰ বামুনগাঁৱত । উল্লেখ্য় যে পূৰ্বেও লংকা আৰু হোজাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত ATM চুৰি ঘটনাৰ লগত জৰিত হৈ জেলৰ ভাত খাইছিল দিলোৱাৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জিন্মাৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল । ইতিমধ্যে আন ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়েও অধিক সোধপোছৰ বাবে আইনী ব্যৱস্থা জৰিয়তে হোজাইলৈ নিবলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে হোজাই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজিৎ দুৱৰাই ।

উল্লেখ্য় যে চহৰখনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমুহৰ লগতে ATMত প্ৰায়ে চুৰিৰ(ATM theft in Lanka) ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । এই ঘটনাৰ সৈতেও ধৃত লোকজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

