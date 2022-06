হোজাই, 21 জুন : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ ভয়াবহতা (Flood in Assam)৷ এফালৰ পৰা বানে ধ্বংস কৰি গৈছে ধন-জন সকলে ৷ পুনৰবাৰ হোজাইত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কান্দোনৰ ৰোল ৷

মঙলবাৰে দিনৰ ভাগত হোজাইত উদ্ধাৰ হয় তিনিটি শিশুৰ মৃতদেহ (Bodies of three missing children found in Hojai) ৷ আৰক্ষী তথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, উদ্ধাৰ হোৱা শিশুকেইটা 17 জুনত হোজাইত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত আছিল ৷ উদ্ধাৰ হোৱা শিশুকেইটাৰ নাম ক্ৰমে জেনিফা বেগম (6), আমিৰুল ইছলাম(10 মাহ) আৰু মহিৰা বেগম (8 বছৰ) ৷

স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, প্ৰথমে হোজাইৰ যোগিজান ৰাজবাৰীত উদ্ধাৰ হয় নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন আঠ বছৰীয়া মহিৰা বেগমৰ মৃতদেহ । তাৰ পাচত দুপৰীয়াৰ ভাগত পূৱ ন-ভঙাত জেনিফা বেগম আৰু বিয়লিৰ ভাগত আমিৰুল ইছলামৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।

হোজাইৰ নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন তিনি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

উল্লেখ্য যে, হোজাইৰ যাঠিহুৰাত 17 জুনৰ নিশা সংঘটিত হয় এটা ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা (Hojai Boat Accident) ৷ বানৰ কৱলত থকা হোজাইৰ একাংশ বন্যাৰ্তই নাৱেৰে নিৰাপদ স্থানলৈ গৈ আছিল ৷ তেনে সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । এই দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল ৷

তথ্য অনুসৰি, ইছলামপুৰৰ পৰা শিশুসহ মুঠ 28 জন যাত্ৰীৰে গৈ আছিল নাওখন ৷ তাৰ পাচত পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতত বুৰ যায় নাওখন আৰু নদীৰ বাঢ়নী পানীত উটি যায় যাত্ৰীসকল । উটি যোৱা যাত্ৰীৰ কিছু কিছু লোকে গছ-বন আদিক সাৰথি কৰি ধৰি থাকে ।

আন কেইবাজনো লোকে সাতুৰি কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰে 24 জনক এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছিল যদিও সন্ধানহীন হৈ আছিল চাৰিটা শিশু (Four children missing after boat capsized in Hojai) । পৰৱৰ্তী সময়ত NDRF দলে সন্ধানহীন শিশুক বিচাৰি অভিযান চলাই যদিও বিফল হয় ।

মঙলবাৰে পানী কিছু কমাত উল্লেখিত অঞ্চলতে জেনিফা, মহিৰা আৰু অমিৰুলৰ মৃতদেহ ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ অৱশ্যে শ্বেহনাজ নামৰ এটি শিশু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে । জানিব পৰা মতে, হোজাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা শিশু তিনিটাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : হোজাইত নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন 12 জন