হোজাই, 15 ডিচেম্বৰ : মঙলবাৰে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমছু (All Assam Minority Students Union of hojai) ৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ডবকা চহৰৰ যমুনাভেলি হোটেলৰ সন্মুখত জিলাখনৰ উচ্ছেদিত লোকসকলৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উচ্ছেদিত (eviction at Hojai) সহস্ৰাধিক লোকক একলগ কৰি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (AAMSU Protest at hojai) ৷

হোজাইৰ উচ্ছেদিত লোকসকলক পুন:সংস্থাপনৰ দাবীৰে আমছুৰ প্ৰতিবাদ

উক্ত প্ৰতিবাদত হোজাই জিলাৰ উচ্ছেদিত লোকসকল (Evicted people of hojai) ক পুনৰ সংস্থাপন, ভূমিহীন লোকক ভূমি পট্টা প্ৰদান আদি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ ৷ লগতে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ লগতে অসম চৰকাৰে জধে-মধে নিৰীহ ভাৰতীয় লোকসকলক D voter সজাই কৰা হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমছুৱে "গণ বিক্ষোভ" প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ, আমছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক মিন্নাতুল ইছলাম, জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা মনোৱাৰ হুছেইনসহ জিলা ও আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ বিষয়-ববীয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকে ভুক্তভোগী জনসাধাৰণ ৷

লগতে পঢ়ক : আঘোণৰ পথাৰত কাকীৰ কৃষকৰ হাহাকাৰ