Last tribute to Basistha Dev Sharma: ক্ষন্তেক পাছতে সম্পন্ন হ’ব বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

ক্ষন্তেক পাছতে সম্পন্ন হ’ব বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া (Last tribute to Basistha Dev Sharma)৷ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ’ব বুঢ়াসত্ৰীয়া তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰাপক বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাদেৱেৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ৷ তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছতে পিতৃহাৰা হ’ল বৰপেটা সত্ৰ ৷

Last tribute to Basistha Dev Sharma: বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ সমাগম

বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ সমাগম. . .

Reservation for Scheduled Castes and Tribes : অনুসূচীত জাতি-জনজাতিৰ লোকৰ বাবে কৰ্ণাটকত অধ্যাদেশ জাৰি

কৰ্ণাটকৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকসকলৰ বাবে ৰাজ্যৰ অধীনত থকা সেৱাসমূহত নিযুক্তি বা পদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই অধ্যাদেশত (reservation for Scheduled Castes and Tribes )।

Modi greets people on Diwali: নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক জনালে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা

আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী (Diwali 2022) ৷ দীপাৱলীক লৈ দেশজুৰি বিৰাজ কৰি এক উখল-মাখল পৰিৱেশে ৷ এই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক জনালে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা (PM Greets people on Diwali) ৷

UK PM Election : ব্ৰিটিছ চৰকাৰত দীপাৱলীৰ চাকি জ্বলাবলৈ সাজু ঋষি ছুনক

উক্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ দৌৰৰ ছুনকৰ একমাত্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা হাউছ অব কমন্সৰ নেতা পেনি মৰ্ডাণ্টৰ ১০০ জন সাংসদৰ সংখ্যা দখল কৰিবলৈ যথেষ্ট বাকী আছে । যাৰ ফলত সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ লগে লগে প্ৰাক্তন বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীক নতুন নেতা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে (Rishi Sunak likely to be UK PM this Diwali) ।

Fire in Duliaajan: নিশা দুলীয়াজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

নিশা দুলীয়াজানত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা(Devastating fire at Duliajan) । দুলীয়াজানৰ ভাদৈ পাঁচআলিৰ ২ নং কেৰকনি গাঁৱত হঠাৎ জ্বলি উঠে এটা বাসগৃহ । চকুৰ পচাৰতে সম্পূৰ্ণ ৰূপে জুইত জাহ যায় বাসগৃহটো । বাসগৃহটোৰ গৰাকী পৰমা গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘৰত কোনো লোক উপস্থিত নথকাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ।

Last tribute to Basistha Dev Sharma: আজি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ’ব বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

আজি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ’ব বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ৷ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত হ’ব বৰপেটাত ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা শনিবাৰে নিশাই অনা হৈছিল বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ ৷ শনিবাৰে নিশা বুঢ়াসত্ৰীয়া বাপজনাৰ নশ্বৰদেহ তেখেতৰ সুন্দৰীদিয়াৰ নিজ বাসগৃহত ৰখা হৈছিল ৷

Diwali celebrated in Nagaon: চশমাৰ দোকানত ফটকা বিক্ৰী

এইবাৰ চশমাৰ দোকানত চশমাৰ সলনি উপলব্ধ হৈছে দেৱালীৰ সামগ্ৰী (Firecrackers sold in optical store in Nagaon)৷ নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ এই দৃশ্যই এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে ৷

Russian warplane falls on building: চাইবেৰিয়াৰ আৱাসিক ভৱনত পৰিল ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ বিমান; ২ জন পাইলটৰ মৃত্যু

চাইবেৰিয়াৰ চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, ৰাছিয়াৰ এখন যুদ্ধ বিমানে দেওবাৰে চাইবেৰিয়াৰ ইৰকুটস্ক চহৰস্থিত এটা আৱাসিক ভৱনত খুন্দা মৰে (Siberian city of Irkutsk) ৷ লগতে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত বিমানখনত থকা দুয়োজন পাইলটৰ মৃত্যু ঘটে ।

Pradyut Bordoloi appreciates Rupak Sarmah: একেখন মঞ্চত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ-ৰূপক শৰ্মা

লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ তত্বাৱধানত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনৰ পকী পথৰ শুভ উদ্ধোধন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে সাংসদ প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈ । ৰূপক শৰ্মা এজন উদাৰমনা, উন্নয়ন অভিলাষী ব্যক্তি বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে (MP Pradyut Bordoloi appreciates MLA Rupak Sarmah) । বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আধুনিক মনৰ ব্যক্তি বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৷