সমাগত গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন (Upcoming Gujarat election 2022) ৷ এই নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মোডীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানী ৷ সেয়ে নিৰ্বাচনত হৰাৰ শংকাত এটাৰ পিছত আনটো গোচৰৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে দলিত নেতাগৰাকীক ৷ এই মন্তব্য জিগনেশ মেৱানীৰ আত্মীয়ৰ ৷

এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল(Assam police SI Exam Question Paper Viral) সন্দৰ্ভত এজনক আটক ৷ কামপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজন যুৱকক ৷ যুৱকজনে মালিগাঁৱৰ ললিত চন্দ্ৰ ভড়ালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এই আৰক্ষীৰ প্ৰশ্নকাকত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰা বুলি আৰক্ষীৰ আগত সদৰি কৰে ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পত অঘটন ৷ সোমবাৰে নিশা বিচিপিএলৰ এএডিপিত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire at Gas cracker of Dibrugarh) । ফলত দাঁতিকাষৰীয়া গাঁৱসমূহত স্বাভাৱিকতে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । আনকি প্ৰাণৰ মমতাত নিশাই বহু লোকে গাঁও এৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে । জানিব পৰা মতে, গেছ বিস্ফোৰণৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ।

স্বামী-স্ত্ৰীয়ে মিলি নগাঁৱত চলাইছে ড্ৰাগছৰ বেহা ৷ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী(CRPF) আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত ড্ৰাগছৰ সৈতে আটক এটা দম্পতী(One couple arrested with drugs in Nagaon) ৷ লগতে জব্দ দুচকীয়া বাহন ৷

বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ মেট্ৰ’ পলিটান ছোৱালী হাইস্কুল (School Problem in Guwahati) । ৰঙা ফিটাৰ মেৰপেচতে আৱদ্ধ বিদ্যালয়খনৰ কাম-কাজ । বিগত ৬-৭ বছৰ ধৰি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তে পৰি আছে বিদ্যালয়খনৰ মাটিৰ ফাইল ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ।

কোকৰাঝাৰৰ গোচৰত জামিন পোৱাৰ পাচতো পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ল গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানী (Jignesh Mevani latest news) ক ৷ যাৰ বিৰোধিতাৰে সোমবাৰে সন্ধিয়া দিছপুৰত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে ৰূপায়ণ কৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (Congress protest in Dispur demanding release of Jignesh Mewani) ৷

টুইটাৰ কোম্পানীৰ বৃহৎ ঘোষণা । টেছলাৰ মুৰব্বী এলন মাস্কক ৪৪ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰত কোম্পানীটো বিক্ৰী কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে টুইটাৰক (Twitter to sell the company to Tesla) । মাস্কে সদৰি কৰা মতে, তেওঁ টুইটাৰক পূৰ্বতকৈ উন্নত কৰিব বিচাৰে ।

ওবাৰে সফল সামৰণি পৰে তৃতীয় লিয়ংথাং ছট’কান কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপৰ (3rd Lyongthang Shotokan Karate Championship) ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত যোৰহাটৰ ৰেড ড্ৰেগনে শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰে ৷

ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্দৰ্ভত বোকাখাতত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য প্ৰকাশ (MP Gaurav Gogoi reacts to GMC election results 2022) ৷ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হ'লেও কংগ্ৰেছ দল এতিয়াও নিশেষ হৈ যোৱা নাই ৷

তামিলনাডুত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত উপাচাৰ্য নিযুক্তি প্ৰদানৰ বাবে বিধানসভাত বিধেয়ক গ্ৰহণ ৷ উচ্চ শিক্ষামন্ত্ৰী কে পনমুডিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত উপাচাৰ্যক নিযুক্তি প্ৰদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে এই বিধেয়ক (TN Assembly adopts bill facilitating State)৷