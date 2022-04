নতুন দিল্লীত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু উদযাপন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ(PM Modi attends Bihu function at Sonowals residence) ৷ সোণোৱালৰ বাসগৃহত আয়োজন কৰা বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৷ বিহু নৃত্য উপভোগ কৰাৰ লগতে বিহুৱা দলৰে বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে(PM Narendra Modi attends Bihu function) ৷

বৰপেটাৰ হাউলী বজাৰত একাংশ দুষ্টচক্ৰৰ টিঘিলঘিলনি ৷ এইবাৰ বজাৰখনত পকেটমাৰৰ ৰূপত প্ৰৱেশ কৰিছে মহিলা অপৰাধী ৷ শনিবাৰে এনে দুজনী মহিলা পকেটমাৰ(Two women pickpockets detained at Howly Bazar)ক স্থানীয় লোকে কৰায়ত্ত কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লাঠীচালনা কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ৷

কৰিমগঞ্জৰ অসম-ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চূড়াইবাৰীত জব্দ নিষিদ্ধ ফেন্সিডাইল(Drugs seized at Churaibari) ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা অভিমুখী এখন DTDC কুৰিয়াৰৰ বাহনত চূড়াইবাৰী আৰক্ষী(Operation of Churaibari Police against drugs)য়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ হয় ফেন্সিডাইলসমূহ ৷

কাৰ দখললৈ যাব গুৱাহাটী পৌৰ নিগম ? আজিৰ দিনটোৰ এয়া এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন ৷ মহানগৰবাসীৰ আশা, আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব কোনে ? এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আৱদ্ধ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ৷ মাথো কেইটামান মূহুৰ্তৰ পিছতে এয়া জলজল-পটপটকৈ ষ্পষ্ট হৈ পৰিব ৷ কিয়নো পুৱা 8 বজাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা(Counting of votes for GMC election 2022 begins) ৷

৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সংঘটিত তিনিটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাই কঁপাইছে নগাঁৱৰ অপৰাধ জগতক । প্ৰথমে শিশু ধৰ্ষণকাৰী, দ্বিতীয়তে জালনোট ব্যৱসায়ী আৰু তাৰ পাচত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৷ ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হোৱা নগাঁও আৰক্ষীৰ তৃতীয়টো এনকাউণ্টাৰত আহত হয় কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া মইজুল ইছলাম (Encounter in Nagaon)।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত সপ্তম ভাৰত ঔদ্যোগিক মেলা(7th IIF-UDYAM 2022) ত শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে পৰিদৰ্শন(Rajnath visits India Industrial Fair in Guwahati) কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, উদ্যোগ তথা বাণিজ্য দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৷

১৩ এপ্ৰিলৰ দিনা কাহিলি পুৱাতে জিএমচিএইচৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা এটা শিশুৰ অপহৰণৰ (Child kidnap in GMCH) সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলাৰ ফটো ৰাজহুৱা কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত নোমল মাহাত্তাই ৷ জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনা ৷

বিয়াৰ হৈ চৈৰ মাজতে বলীউডত বলিছে দুখৰ বা ৷ জনপ্ৰিয় যুটি সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰাৰ ব্ৰেকআপৰ বাতৰিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে (Sidharth Kiara latest news) ৷ শোকত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে দুয়োৰে অনুৰাগী ৷

শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধৰ বীৰ যোদ্ধাসকলক সন্মানিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা বিশেষ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী (Rajnath Singh at Sankaradeva Kalakshetra)। ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত সাহসিকতা তথা আত্মবলিদানৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুওৱা অসমৰ বীৰ যোদ্ধাসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ভাৰতবৰ্ষ অজেয় আৰু ভাৰতীয় সেনা অজেয় । দেশৰ মান-সন্মানৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেতিয়াও আপোচ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে (Defence Minister Rajnath Singh in Guwahati)৷

৮,১৩,৯৩৬ খন আৱেদনৰ ভিতৰত ৭,৪০,০৬৮ খনৰ নিষ্পত্তি । গাঁও জৰীপৰ ৮৭.৭৮ শতাংশ কাম ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হৈছে। ১০ মে'ৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় পর্যায় (second phase Mission Vasundhara ) । দ্বিতীয় পর্যায়ত গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাৰ একচনীয়া ভূমি, দীর্ঘদিন দখল কৰি থকা চৰকাৰী ভূমিৰ ম্যাদীকৰণৰ প্রক্রিয়া আৰম্ভ হােৱাৰ সম্ভাৱনা ।