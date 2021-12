বোকাখাত, 12 ডিচেম্বৰ : দেওবাৰে বোকাখাত-কাৰ্বিআংলং সীমান্তৰ সোনফাংচ’ চাহ বাগিচাত দুটাকৈ মৃত হাতী উদ্ধাৰ হয় (Two dead body of elephant found in Bokakhat) ৷ প্ৰাপ্তবয়স্ক হাতী এজনীৰ লগতে এটা পোৱালি হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটে ৷

সীমান্তৰ সোনফাংচ’ চাহ বাগিচাৰ খাৱৈত উদ্ধাৰ হয় হাতী দুটাৰ মৃতদেহ ৷ ঘটনাস্থলীত বন-বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতী দুটা মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷

বোকাখাতত হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু

মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাত বিষক্ৰিয়া হৈ হাতী দুটাৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা স্পষ্ট হয় ৷ প্ৰথমাৱস্থাত সোনফাংচ’ চাহ বাগিচাৰ সীমাত থকা বিদ্যুৎ চালিত তাঁৰত লাগি হাতী দুটাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ আৰু বন-বিভাগৰ কৰ্মীয়ে ৷

ডলামৰা বন আঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে সংঘটিত এই কৰুণ ঘটনাই চুবুৰীয়া ৰাইজক শোকস্তদ্ধ কৰি তুলিছে ৷ মৃত হাতী দুটাৰ কাষত ৰাইজে ধূপ জ্বলাই শেষ বিদায় জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হ'ল কুখ্যাত ডকাইত জাহিৰ আলি