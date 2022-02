বোকাখাতত ভয়ংকৰ পথ দূৰ্ঘটনা ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কনভয়ৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন লোক ৷

বন্ধ হ’ল উজনি-নামনিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা (Communication cut off due to presidents arrival) ৷ ক্ষুব্ধ উজনি-নামনিৰ বহু যাত্ৰী ৷ যোৰহাটৰ আই এচ বি টিত হঠাৎ অৰাজক পৰিস্থিতি যাত্ৰীৰ মাজত ৷ পৰিবহন নিগমৰ বিষয়াইও নাজানে কেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিক পৰিবহন নিগমৰ বাহন ৷

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমণক লৈ আজি উথপ-থপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণ কৰিব লগীয়া অঞ্চল সমূহ (president Kovind's Assam visit) ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কলিয়াবৰ তিনিআলিত সষ্টম কলিয়াবৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন (Security arrangement for President Kovind) ৷ গধুৰ যান-বাহন সমূহ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা উত্তৰ পাৰ হৈ উজনিলৈ যাত্ৰাৰ নিৰ্দেশনা ৷

বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক নাহৰকটীয়া অধিৱেশন (Sankar Sangha Adhiveshan at Naharkatia) ৷ সেই উপলক্ষে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠধামত পৰিণত নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰ ৷ শনিবাৰে অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিনতো (Second day of 91st annual session of srimanta sankardev sangha) হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈছে ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ।

ৰাজ্যখনৰ বাবে এক সুখবৰ ৷ নক’লেও হ’ব যে, বিগত সুদীৰ্ঘ সময়জুৰি অইলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অসমলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনে দাবী তুলি আহিছিল ৷ সেই দাবী বাস্তৱায়িত হোৱাৰ পথত ৷ চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত ৷

পেৰাট্ৰুপাৰ সহিতে ৰাছিয়াৰ এখন সামৰিক বিমানলৈ গুলীবৰ্ষণ কৰি বিমানখন ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনীয়ে (Ukraine says it has shot down military plane) ৷ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ বাবেই এতিয়া সুৰক্ষাৰ সন্ধানত চুবুৰীয়া দেশসমূহত প্ৰৱেশ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ইউক্ৰেনীয় লোকে ৷

ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ কি হ'ব স্থিতি ? শেহতীয়াকৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিছিডাই ৰাছিয়াৰ কাৰ্যকলাপক ইউক্ৰেইনৰ সাৰ্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ উলংঘন বুলি গৰিহণা দিছিল । ইয়াৰ পাছতে শনিবাৰে জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী য়োশিমাচা হায়াছিৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিঙ্কেনলৈ ফোন ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনতো দেশ-বিদেশৰ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত ভক্তসকল আহি অধিৱেশনস্থলীৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়(Srimanta Sankardev Sangha Adhibeshan at Naharkatia )৷ সম্প্ৰতি এই অধিৱেশনস্থলীত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ছাত্ৰীয়ে ৷

কাজিৰঙাৰ বহুকেইটা গঁড় হত্যাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তথা কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰী আচমত আলী ওৰফে নালকুৰ আলীৰ(Rhino Poacher Asmat Ali dead body recovered) মৃতদেহ শুকুৰবাৰে নিশা বিশ্বনাথৰ নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শিলেখুন্দা বন শিবিৰত সংঘটিত গঁড় হত্যাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডজনক অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা কেৰালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল(Rhino killer arrested in Kerala)।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মালৈ দুহেজাৰকৈ মুঠ চাৰি হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহিলে আদালতে (Court fined Himanta Biswa Sharma along with wife) ৷ জৰিমনাসহ আদালতত হাজিৰ হ’ব লাগিব পত্নীসহ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷