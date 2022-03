ঘোষণা হল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত শেহতীয়াকৈ সম্পন্ন হোৱা গঁড় গণনাৰ (Rhino census in Kaziranga) ফলাফল ৷ জানো আহক এশিঙীয়া গঁড়ৰ গণনাৰ ফলাফল ৷

দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হ’ল অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত বহু দশক ধৰি অমীমাংসিত হৈ থকা সীমা সমস্যা (Assam Meghalaya border dispute) সমাধানৰ বাবে এক বিশেষ চুক্তি ৷

জামুগুৰিহাটৰ নিকটৱৰ্ত্তী বালিজুৰিত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত অগ্নিদগ্ধ হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন পিতা-পুত্ৰই অৱশেষত সাৱতি ললে মৃত্যুক(Father son dies of burn injuries) ৷ বিগত তিনি দিন ধৰি গুৱাহাটী চিকিংসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে পিতৃ ইন্দ্ৰলাল শৰ্মা আৰু যাদৱ শৰ্মা নামৰ কিশোৰজনে ৷

আগন্তুক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ তৎপৰ হৈ পৰিছে (All political parties gear up for GMC election 2022) । এইবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 60 টা ৱাৰ্ড কাৰ দখললৈ আহিব তাক লৈও আৰম্ভ হৈছে চিন্তা-চৰ্চা । ইতিমধ্যে প্ৰায়কেইটা দলে নিজ নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ প্ৰসংগক লৈ উত্তপ্ত সদন । প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্রত বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু মানকাছাৰ জিলাক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ । সংখ্যালঘু এলেকাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা বৈষম্যৰ বাবে ত্যাগ কৰিলে সদন (INC MLA Zakir Hussain Sikdar quit the assembly today)।

অহা ১৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন (GMC election 2022)। ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা । বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ পাছত এইবাৰ অগপ দলেও প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা । ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ মাত্ৰ ৭ টাতহে অগপ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ।

পুনৰ বৃদ্ধি হ’বলৈ গৈ আছে জীৱন দায়িনী ঔষধৰ মূল্য । নতুন নিৰিখত প্ৰায় আঠশ বিধ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঔষধ বজাৰলৈ আহিব এক এপ্ৰিলৰ পৰা । ১০.০৮% কৈ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত প্ৰায় আঠশ বিধতকৈও অধিক ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব (Price hike of Essential Drugs)। যাৰ ফলত গ্ৰাহকে বহুকেইবিধ ঔষধ পূৰ্বতকৈ অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লগীয়া হ’ব ।

মহানগৰীৰ নুনমাটি থানাৰ অন্তৰ্গত নাৰেংগী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সোমবাৰে নিশা চোৰে লুটপাত চলোৱাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ (Thief enters in Narengi LP school) । চিলিং ভাগি চোৰে প্ৰৱেশ কৰে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত ।

চুলুং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ কলিয়াবৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে বহিঃৰাজ্যৰ দুই ডকাইত (Sulung police arrested two robbers) ৷ আটকাধীন ডকাইট কেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে কেইবাখনো বেংক পাছবুক ৷

ক'ভাক্সিনৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত বায়'টেকৰ দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালকক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান (Padma Bhushan Award to MD of Bharat Biotech)। পৰিচালন সঞ্চালক (MD) ডি কৃষ্ণ এলা আৰু যুটীয়া পৰিচালন সঞ্চালক সুচিত্ৰা এলাক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা । সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰে এই সন্মান । এইবাৰ পদ্ম বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা মুঠ ১২৮ গৰাকী ।