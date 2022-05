আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sharma tops list of most popular CM)। আইএএনএছ-চি ভোটাৰৰ এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে এই তথ্য ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে জনপ্ৰিয়ৰ তালিকাত আছে কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও । সমীক্ষাটোত ৪৩ শতাংশতকৈও অধিক লোকে কৈছে যে তেওঁলোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰদৰ্শনত যথেষ্ট সন্তুষ্ট ।

তিনিটা বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত অসমৰ পাটশিল্পই আকৌ এবাৰ চমক দিলে কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত । নিজৰ সৃষ্টিকৰ্মৰে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সকলৰ মাজত নিজৰ বাবে এক স্থান উলিয়াই লবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন (Fashion designer Sanjukta Dutta) কৰা পাটৰ কাপোৰৰ এযোৰ ৰঙা পোচাক পিন্ধি কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ জনপ্ৰিয় আবেদনময়ী মডেল ইনগ্ৰিডা ইলগিনে (Super model Ingrida Ilgine) ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত এফালে কৃত্ৰিম বানৰ বিভীষিকা আৰু আনফালে ভূমিস্খলনৰ আতংক (Landslide in Guwahati) । যিকোনো মুহূৰ্তত পাহাৰীয়া অঞ্চলত অঘটন ঘটাৰ আশংকা । গুৱাহাটীৰ ১৭খন পাহাৰত প্ৰতিবছৰে বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত উদ্বেগজনকভাৱে সংঘটিত হৈ আহিছে ভূমিস্খলন । গুৱাহাটীৰ ৩৬৬ টা অঞ্চল ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা ৰূপে চিনাক্ত ।

গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া বেবেজীয়াত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঢলি পৰিল লক-আপৰ ভিতৰত (Accused fall down at police custody in Golaghat)৷ গোলাঘাট আৰক্ষী থানাৰ লকআপৰত থকাৰ অৱস্থাতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ ঢলি পৰিল হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত নাজিদুৰ ৰহমান ৷ শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জিম্মাত অভিযুক্ত নাজিদুৰ ৰহমান ঢলি পৰি কপাল আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷

বছৰৰ প্ৰথমটোত বানে লৈছে এক ভয়াবহ ৰূপ (Flood in Assam) ৷ প্ৰতিদিনাই ৰাজ্যৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ ২৯ খন জিলাৰ আঠ লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে মৃত্যু মুখত পৰিছে 14 জন লোক ৷

নগাঁৱৰ বিশেষ কাৰাগাৰৰ পৰা আদালতৰ অনুমতি লৈ মাজুলীলৈ অনা প্ৰৱঞ্চক ৰাণা পগাগ সম্প্ৰতি আছে মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত(Rana Pogag interrogated at Garmur police station) । পগাগে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰদান কৰা ভাষ্য অনুসৰি, ৰঞ্জন কুটুম নামৰ এজন মাজুলীৰ যুৱকে ৰাণা পগাগক প্ৰদান কৰিছিল 25 লাখ টকা ৷ টকা ঘূৰাই দিয়াৰ চুক্তিৰে প্ৰথম কিস্তিত ৰাণা পগাগে এখন বাহন প্ৰদান কৰিছিল ৰঞ্জন কুটুমক ৷ কুটুমে পগাগৰ পৰা বন্ধকত লোৱা AS 29 0003 নম্বৰৰ ইনভাখন অৱশেষত মাজুলী আৰক্ষীয়ে জব্দ(Police seized vehicle used by Rana Pogag) কৰে ৷

শেহতীয়াকৈ হিমাচল বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হংসৰাজে এখন চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত এগৰাকী ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে (Himachal Assembly deputy speaker thrashes student)। সেই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে উপাধ্যক্ষগৰাকী ।

দেশত একাংশ অনলাইন বাইক বা টেক্সি সেৱা যেনে অ’লা, উবেৰ, ৰেপি’ড, জুগনু আদিৰ গ্ৰাহকৰ ওপৰত লুণ্ঠন বৃদ্ধি পাইছে । গ্ৰাহকক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ উপৰিও গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন উলংঘনৰ অভিযোগ উঠিছে কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে (Complaint against Ola and Uber)। যাৰবাবে দেশজুৰি হাজাৰ গ্ৰাহকে কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । ইয়াৰ পাছতে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ ।

বাৰাণসীৰ জ্ঞানবাপী মছজিদ কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত শিৱলিংগ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি কৰা আপত্তিজনক ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ বাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দু মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ৰতন লালক গ্ৰেপ্তাৰ (Hindu College associate professor arrest ) ৷ এই সন্দৰ্ভত কৰা পোষ্টটোক সমৰ্থন কৰি লালে ক’লে ''মই এজন ইতিহাসবিদ '' ৷

দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা শ্বীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে ২০১৫ চনৰে পৰা কাৰগাৰত বন্দী হৈ থকাৰ পাছত শুকুৰবাৰে বাইকুল্লা কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহে (Indrani Mukherjea released from Byculla jail)। শেহতীয়াকৈ ইন্দ্ৰাণীয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁৰ কন্যা শ্বীনা বৰা এতিয়াও জীয়াই আছে ।