ৰাজ্যৰ ৯ খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু দহখন জিলা চিকিৎসালয়ত ৰোগীক চিকিৎসা প্রদানৰ ব্যৱস্থা । ১৫ৰ পৰা ৬৫ বছৰৰ লোকক প্রতিষেধক প্রদানৰ ব্যৱস্থা । ৰাজ্যখনত এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগতো(Encephalitis like disease)আক্ৰান্ত হৈছে সহস্রাধিক লোক ।

আপুনি অনলাইনত কাপোৰ ক্ৰয় কৰে নেকি ? যদি কৰে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওঁক (Beware of online trading)। কিয়নো অনলাইনত লেনদেন কৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজ একাউণ্টৰ পৰা হেৰুৱালে ১,০৯,৭৫৩ টকা । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ সাতগাঁৱত ।

গুৱাহাটীবাসীক খোৱাপানী যোগানত ব্যৰ্থ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই খোৱাপানী যোগানৰ এক অদ্ভূত পৰিকল্পনা হাতত হৈছে । গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত পৌৰ নিগমৰ বহুৱাব একোটাকৈ ডীপ টিউবৱেল অৰ্থাৎ গভীৰ নলীনাদ । ৬০ টা ৱাৰ্ডত গভীৰ নলীনাদ বহুৱাৰ নামত ৩৬ কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পৰিকল্পনা । প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ বৰিঙৰ নামত চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা ব্যয় কৰিব ৬০ লাখকৈ টকা ।

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰত দেশৰ প্ৰতিজনলোকৰে এটা নিজা ঘৰ হ'ব এই কথা কোনো লোকৰ বাবে পৰ্বতত কাছ কণী বিচৰাৰ লেখীয়া কথা । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা যেন পৰিণত হ'ল চুড়ান্ত প্ৰহসনলৈ । কলিয়াবৰৰ এজন বৃদ্ধৰ কাহিনীয়ে উন্মোচন কৰিছে এই ঘোষণাৰ প্ৰকৃত ফলাফল(Actual beneficiary does not get PMAY scheme house) ।

বোকাখাতৰ অগৰাতলী গাঁৱত মাহ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা(Food Poisoning in Bokakhat)। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গাঁওখনত আয়োজন কৰা মাংগলিক অনুষ্ঠানত মাহ প্ৰসাদ গ্ৰহণৰ পিছতে আক্ৰান্ত ২০ গৰাকী ।

ক্যাৰাটে প্ৰতিযোগিতাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে অসম ৰাজ্যিক ক্যাৰাটে সন্থাৰ সভাপতি তথা কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই (ASKA president Diganta Kalita) । কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন ক্লাৱৰ ৩৩০ গৰাকী খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । অঞ্চলটোৰ বহু ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে খেল উপভোগ কৰে ।

বঙাইগাঁৱত সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ ডাঙাইগাওঁ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ কাৰ্যসূচী । মাণিকপুৰৰ শিলঘাগৰীত অনুষ্ঠিত কৰে মুকলি সভা তথা কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান(Student felicitation ceremony in Bongaigaon) ।

শেহতীয়াভাবে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ লগতে ওডিশা আৰু ঝাৰখণ্ডত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । সেয়েহে ওডিশাৰ বালাচোৰ আৰু ময়ূৰভঞ্জ(Odisha Balasore and Mayurbhanj of Odisha) জিলাত প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া বাসিন্দাক স্থানান্তৰিত কৰিছে।

অসম আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সীমা বিবাদ অব্যাহত আছে (Border disputes between Assam and neighbouring states)। আনহাতে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ চৰকাৰৰ সৈতে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মেঘালয়ৰ সৈতে ইতিমধ্যে বহু কেইটা সমস্যা সমাধান কৰিছে চৰকাৰে (Border dispute between Assam and Meghalaya)। নাগালেণ্ডৰ সৈতেও এই সম্পৰ্কত আলোচনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Suicide case in Morigaon) ৷ থ্ৰী নট থ্ৰী ৰাইফলৰে মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰে কৰ্তব্যৰত গৃহৰক্ষী জোৱান ৰন্টু মেধিয়ে (Home guard suicide in Morigaon SP Office) ৷ দেওবাৰে দুপৰীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়তে কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এই ঘটনা সংঘটিত কৰে জোৱানজনে (Crime news in Morigaon) ৷ বৰ্তমানলৈ জোৱানজনৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷