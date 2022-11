ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডত এইবাৰ নাম সাঙোৰ খাইছে নৱ-নিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ (Allegation against new GS of Dibrugarh University) । ৰেগিঙৰ পিছতে আনন্দ শৰ্মাৰ মোবাইল কাঢ়ি নিছিল উজ্জ্বল অংকুৰে । এই কথা অৱগত কৰিছে আনন্দ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে (Dibrugarh University ragging controversy)।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত শুভ্ৰজিৎ বৰুৱা আৰক্ষীৰ জালত (DU ragging accused detained) ৷ নিশা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং আৰক্ষীয়ে টিংখাঙৰ নেমুপথাৰৰ পৰা আটক কৰে অভিযুক্ত শুভ্ৰজিৎ বৰুৱাক (Dibrugarh University ragging incident) ৷

মৰাণৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tension grips Moran JNV) ৷ শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগত ২২ গৰাকী ছাত্ৰক ঘৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে উদ্ভৱ হয় এই পৰিস্থিতিৰ (Moran JNV controversy) ৷ ঘৰলৈ যাবলৈ অমান্তি হৈছিল অভিযুক্ত ছাত্ৰকেইজন ৷

অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অধিক সষ্টম দৰং আৰক্ষী ৷ বিগত দুটা দিনত ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই সফলতা লাভ দৰং আৰক্ষীৰ ৷ অভিযানকালত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আটক প্ৰায় কুৰিটা অপৰাধী ৷

শুকুৰবাৰে গ্ৰুপ G ৰ কেমেৰুণৰ বিৰুদ্ধে থকা ব্ৰাজিলৰ মেচখনত খেলিবলৈ নেইমাৰ সময়মতে সুস্থ হৈ উঠিব নোৱাৰিব বুলি ৰড্ৰিগো লাছমাৰে কয় (Neymar to miss Brazils last group match)। নেইমাৰ পুনৰ খেলপথাৰলৈ উভতি অহাৰ কোনো সময়সূচী দিয়া নাই লাছমাৰে (Neymar injury update) ৷ খেলুৱৈগৰাকী আচলতে খেলৰ বাবে সুস্থ হ’ব নে নাই সেই কথাও কোৱা নাই চিকিৎসকে ।

উজনি-নামনিৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিৰ অৱসান ঘটোৱাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তাৰ অংশস্বৰূপে অসম বিধানসভাৰ ৪ জনীয়া সঁজাতি দল এটা ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপ'ৰ্ট সংগ্ৰহ কৰে (Socio economic aspects of Dhubri)। নামনি অসমৰ বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত চলি থকা অপৰাধজনিত ঘটনা আদিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে দলটোৱে ।

ৰেগিং বিৰোধী শ্ল’গানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত (Student protest against ragging) ৷ ৰেগিঙৰ বলি আনন্দ শৰ্মাক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত সোমবাৰে নিশা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে সাব্যস্ত কৰিলে এই প্ৰতিবাদ ৷ প্ৰশাসন হুঁচিয়াৰ, আমাক ন্যায় লাগিবই, প্ৰশাসন হায় হায়, ছাত্ৰ- ছাত্ৰীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰক, ৰেগিং নচলিব, ৰেগিঙত জড়িত ছাত্ৰক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক, ছাত্ৰ ঐক্য জিন্দাবাদ, আনন্দ শৰ্মাক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰক আদি বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবেশদ্বাৰত বহি কেইবা ঘণ্টা ধৰি প্ৰতিবাদ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

ধুবুৰীত ভিন্ন অঞ্চলত আৰক্ষীৰ অভিযান(Police raid in various places in Dhubri) । বিভিন্ন গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ষোল্লজনক (16 people arrested by dhubri police)। ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন গোচৰৰ ভিত্তিত ষোল্ল জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ধুবুৰী আদালতৰ জৰিয়তে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থ প্ৰতিম গগৈয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি পুৰণি চুৰিৰ গোচৰ, গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰৰ গোচৰ আৰু ড্ৰাগছকে ধৰি ভিন্ন গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলায় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ।

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে গুজৰাট সাজু হৈছে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৷ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্যাম পাৰেখৰ এক প্ৰতিবেদন (Campaigning ends for the first phase of voting) ৷

ফিফা বিশ্বকাপৰ 16 ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিলে নেডাৰলেণ্ড, ছেংগাল, আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডে (Football World Cup match results) ৷ গ্ৰুপ পৰ্যায়তে নিজৰ যাত্ৰা সামৰা কাটাৰ হৈছে প্ৰথমখন আয়োজক দেশ