বোকাখাত, 27 জুলাই : নুমলীগড়ত পিষ্টলসহ গোলাঘাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনিজন লোক (Three Person arrested with pistol in Numaligarh) ৷ গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অঞ্জন পণ্ডিতৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে বুধবাৰে যুটীয়া অভিযান চলায় ৷ এটা অভিযানত পিষ্টলসহ তিনিজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Three arrested with pistol)।

এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত নুমলীগড়ৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই এখন আৰ্টিকা বাহনত অহা তিনিজন লোকক আটক কৰে (Golaghat police search operation) । আটকধীন লোককেইজন ক্ৰমে, দেৰগাঁৱৰ দীপ কুমাৰ চুমানী, দেৱাশীৰ্ষ ধৰ আৰু মেৰাট আলি বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বোকাখাতৰ পৰা AS 01 ED 8119 আৰ্টিকা বাহনেৰে আহি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে (Golaghat crime news) ।

উল্লেখ্য যে, পূৰ্বতেও দেৰগাঁৱৰ দীপ কুমাৰ চুমানী নামৰ লোকজনক নিচাযুক্ত টেবলেটৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ইতিমধ্যে তিনিওজনকে বোকাখাত আৰক্ষী থানাত অধিক তথ্যৰ বাবে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

