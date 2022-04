গোলাঘাট, 10 এপ্ৰিল : যোৱা ২৪ মাৰ্চত গোলাঘাট বন্ধন বেংকৰ পৰা চুৰি হৈছিল তিনি লক্ষাধিক টকা (Bank loot in Golaghat) ৷ ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি গোলাঘাটত সন্ত্ৰাস চলাই অহা গভাইত চোৰটোৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল আৰক্ষী । ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে নগদ 1 লাখ 36 হাজাৰ টকা সহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাৰ অভিযুক্ত চোৰটোক (One arrested after looting bank in Golaghat) ৷

আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলৰ সহায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত উজ্জ্বল বৰুৱা নামৰ গভাইত চোৰটোক (Thief arrested with the help of CCTV footage) ৷ ধৃত উজ্জ্বলক গোলাঘাটৰে বকলাইৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ৷

বেংকৰ টকা চুৰি কৰি ধৰা পৰা চোৰে ক’লে 'no comment'

ইপিনে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে গ্ৰেপ্তাৰ পিছত ধৃত উজ্জ্বলক সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উজ্জ্বলে ক’লে 'No comment' (Thief says no comment to media) ৷ এক কথাত হাতে-লোটে ধৰা পৰাৰ পিছতো আত্মবিশ্বাস নেহেৰুওৱা উজ্জ্বলে এই কাৰ্যৰ সৈতে তেওঁ জড়িত নথকাৰ কথাই ক’লে সাংবাদিকক ৷ অৱশ্যে, প্ৰমাণ সহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া উজ্জ্বলৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা হয় সেইয়া সময়ত হে লক্ষণীয় হ’ব ৷

