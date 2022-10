তিতাবৰ, 19 অক্টোবৰ: মেৰাপানীত ইউৰীয়া সাৰৰ বৃহৎ ছিণ্ডিকেট (Syndicate of urea fertilizers in Merapani) । দৈনিক শ শ বেগ ইউৰীয়া সাৰ সৰবৰাহ হৈছে বহিঃৰাজ্যলৈ (Urea fertilizer supplied to other states from Assam)। নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আদি ৰাজ্যত সৰবৰাহ হৈছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে অসমৰ ইউৰীয়া সাৰ । নাগালেণ্ডত এক বেগ অৰ্থাৎ 50 কিলোগ্ৰাম ইউৰীয়া সাৰৰ দাম ৩০০০ পৰা ৩৫০০ টকা ।

উল্লেখ্য যে এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শকৰ ভাৱত আৰক্ষী বিভাগ ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী বিফল হৈছে যদিও অবৈধ ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ ৷ মঙলবাৰে মেৰাপানীত ৰাইজে ইউৰীয়া সাৰ ভৰ্ত্তি দুখন বলেৰ' পিক আপ বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Smuggled fertilizer seized in Merapani) ৷ বাহন দুখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে AS03BC9189 আৰু AS02BC2064 ৷ বাহন দুখন জব্দ কৰি ৰাইজে মেৰাপানী আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ।

এই ক্ষেত্ৰত দৈয়াং আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, যি সময়ত ইউৰীয়াৰ সাৰৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে অসমৰ কৃষকে নিজৰ পথাৰত গেঁওলি ধানৰ কাৰণেও এমুঠি সাৰ কিনিবলৈ হাঁহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে (Fertilizer Crisis in Assam) ৷ সেই সময়ত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা লব পৰা নাই এই অবৈধ ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ৷

ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, ৰাজ্য চৰকাৰে সাৰৰ ক্ষেত্ৰত SOP জাৰি কৰিছিল যে বেলেগ ৰাজ্যত সাৰ বিক্ৰী কৰা নহ’ব (SOP For Urea in Assam) ৷ কিন্তু সাৰ বিক্ৰেতাই এই নিৰ্দেশনাৱলী মানিছে নে নাই এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিয় তদন্ত কৰা নাই বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন তোলে ৷ সাধাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে দুখন বাহন জব্দ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে সাৰৰ ছিণ্ডিকেট চক্ৰ ৷ সেয়েহে অতি সোনকালেই এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ লগতে উচিত তদন্ত কৰি এই চক্ৰটোক উৎখাত কৰিবলৈ আহ্বান জনালে দৈয়াং আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদগৰাকীয়ে ৷

