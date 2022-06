বোকাখাত, 9 জুন: কাজিৰঙাত আসন্ন বানৰ সময়ত জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে ১৪৪ ধাৰা ৷ এই ধাৰা অনুসৰি, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাণবাৰী এনিমেল কৰিড'ৰৰ (Animal corridor at Panbari under Bokakhat) পৰা হালধিবাৰীলৈকে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কোনো বাহন 40 কিঃমিঃৰতকৈ অধিক বেগত চলাব নোৱাৰিব (Section 144 Imposed in Animal Corridor of Kaziranga National Park )।

তদুপৰি উদ্যানখনৰ সমীপৰ ৩৭ কিলোমিটাৰলৈ নিৰ্ধাৰিত এলেকাত যানবাহন পাৰ্কিং কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব, কোনো লোক মাৰণাস্ত্ৰসহ (Leathal Weapon) ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰে-পাঁজৰে থাকিব নোৱাৰিব। কোনো ব্যক্তিয়ে এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১৪৪ ধাৰাৰ অধীনত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, বানৰ সময়ত দেখা যায় যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহুখিনি বনৰীয়া জীৱ জন্তু প্ৰাণৰ মমতাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লয় অথবা ঘাই পথটো পাৰ হৈ ওখ অঞ্চলসমূহলৈ গতি কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত পথটোৰ দাঁতিত থাকোঁতে অথবা পাৰ হৈ যাওতে বহু সংখ্যক জীৱ জন্তু গাড়ীৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় অথবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।

এই জীৱ জন্তুসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বোকাখাতৰ মহকুমাধিপতিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংলগ্ন এলেকাত বিগত ৬ জুনৰ পৰা বলৱৎ হোৱাকৈ ১৪৪ ধাৰা জাৰি কৰিছে ।

