গোলাঘাট, 27 নৱেম্বৰ: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটক সন্মুখীন হয় ভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ (Kaziranga national park)। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অভিজ্ঞতা প্ৰতিজন লোকৰ বাবেই হৈ পৰে সুকীয়া ,অনন্য অভিজ্ঞতা ৷ কেতিয়াবা যদি বাঘৰ গহীন গম্ভীৰ চলন দেখি ৰোমাঞ্চিত হয় কেতিয়াবা আকৌ গঁড়ৰ তয়াময়া যুঁজ দেখি শিহৰিত হৈ পৰে পৰ্যটক ।

এনে এক ৰোমাঞ্চ আৰু শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হ’ল কলকাতাৰ এজন পৰ্যটক (tourist from Calcutta witnessed the extraordinary experience in Kaziranga national park)। এটা গঁড়ে প্ৰচণ্ড বেগৰে চোঁচা লৈছে আন এটা গঁড়লৈ । এই যুঁজ উপভোগ কৰি থকাৰ পিছ মুহূৰ্ততে কলিকতাৰ অনিন্দ দাস নামৰ পৰ্যটকগৰাকী যোৱা জিপচিখনলৈ চোঁচা লয় এটা গঁড়ে । মাত্ৰ ৩ ফুট মান দূৰত্বৰ পৰা গঁড়টোৰ উগ্ৰৰূপ দেখি ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰে পৰ্যটকগৰাকী ।

Kaziranga national park : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি অভিভৃত পৰ্যটক

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ ডোঙ্গা পথত সংঘটিত এই সমগ্ৰ ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিলে পৰ্যটকগৰাকীয়ে । ইপিনে তেওঁক লৈ যোৱা জীপচি চালক তথা টুৰিষ্ট গাইড প্ৰফুল্ল দুৱাৰাৰো শলাগ লয় পৰ্যটকজনে ।

