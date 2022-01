নিউজ ডেস্ক, 27 জানুৱাৰী : বুধবাৰে দেশে উদযাপন কৰিলে 73 তম গণৰাজ্য দিৱস (73rd Republic Day of India )৷ ক’ভিড মহামাৰীৰ মাজতেই নিৰ্দিষ্ট নীতি-নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে উদযাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱসটি ৷ অসমতো গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয় প্ৰতিখন জিলা, সদৰ, ৰাজহ চক্ৰ আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানত(Republic Day celebrating accross the state in Assam) ৷ পতাকা উত্তোলন পেৰেডৰ লগতে অনানুষ্ঠানিকভাৱে বিভিন্ন স্থানত ৰং-ধেমালিৰ অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা দেখা যায় ৷ ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবাৰ অৱশ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে অসম চৰকাৰে ৷

বোকাখাত : বোকাখাতৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি ডাঃ নেহা যাদৱে । আৰক্ষী আৰু বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে মহকুমাধিপতি গৰাকীয়ে । চৰকাৰী কভিড প্ৰট’কল মানি বোকাখাত ৰাজহুৱা খেল পথাৰত ২০০ ৰাইজৰ উপস্থিতিত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয় । আনহাতে, মহকুমাধিপতি ডাঃ নেহা যাদৱৰ পৰিকল্পনাৰে মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মাতু বড়ি নামৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাই ৷

টীয়ক : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে টীয়কতো টীয়ক ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় আৰু টীয়ক পৌৰসভাৰ উদ্যোগত তথা সমূহ টীয়কবাসীৰ সহযোগত টীয়ক হাইস্কুল খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয় । পুৱা সামূহিক চাফাই, দেশ ভক্তিমূলক গীত প্ৰচাৰৰ পাছত পতাকা উত্তোলন স্থলীত স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ তাৰ পাছতে টীয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া শৌভিক ভূঞাই সকলোৰে উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ।

জনিয়া : দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসটি আন ঠাইৰ লগতে কলগাছিয়াতো ৰাজহুৱাভাৱে মহকুমা ভিত্তিত উদযাপন কৰা হয় । কলগাছিয়া মহকুমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি চন্দনা বৰুৱাই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । এই অনুষ্ঠানত মুক্তি যোদ্ধা ৰামকুমাৰ দাসৰ লগতে দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈক ৰাজহুৱাকৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

নগাঁও : নগাঁৱৰ ৰাজপথত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা । অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ গোপীনাথ দেৱ গোস্বামী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিনিধিয়ে নগাঁও গোপীনাথ দেৱ গোস্বামী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা নগাঁও মহাবিদ্যালয়লৈ উলিয়ালে ৩০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা । উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবেলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে ড্ৰাগছ মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা বাহিৰ কৰে ৷ এইবেলি ক’ভিড মহাৰাৰীৰ বাবে পূৰ্বৰ ১০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ত্ৰিৰংগাৰ যাত্ৰা পৰিৱৰ্তে ৩০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় ।

বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো উলহ মালহৰে গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয় ৷ এই উপলক্ষে স্থানীয় গান্ধীময়দানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্ল বৈদ্যই ৷ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মাৰ্চপাষ্টৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰি ভাষণ প্ৰদান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

চামগুৰি : দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰি '৪২ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ বঢ়মপুৰবাসীৰ । ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী, লক্ষী হাজৰিকা, ঠগী সূত আৰু বলো সূতে যি জোপা ঐতিহাসিক বটবৃক্ষৰ তলত দেশৰ হকে প্ৰাণাহুতি দিছিল সেই শ্বহীদ ক্ষেত্ৰত বন্তি প্ৰজ্বলন, পুষ্পাঞ্জলী অৰ্পণ কৰি শঙ্খধ্বনিৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ গৰিমা অক্ষুন্ন ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰে বঢ়মপুৰবাসীয়ে । তাৰ আগতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ তত্বাৱধানত ঐতিহাসিক শ্বহীদ ক্ষেত্ৰখন সম্পূৰ্ণ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰা হয় সমবেত ৰাইজৰ দ্বাৰা ।

লগতে পঢ়ক : সোণোৱালক সাগৰৰ পাৰত বান্ধি থৈ হিমন্ত ৰজা হৈছে : ভূপেন বৰা