অৰুণোদয় আঁচনিক কেন্দ্ৰ কৰি দেৰগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

গোলাঘাট,৪ মাৰ্চ: অৰুণোদয় আঁচনিয়েই হৈছে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ তথা অন্যতম আঁচনি(Assam Orunodoi Scheme 2023) ৷ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসমূহক কিছু পৰিমাণে আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীক ধন হস্তান্তৰ কৰিবলৈ এই আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ৷ পৰিয়ালৰ লোকে নিৰ্বাচিত কৰা এগৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ বাবদ প্ৰতিমাহে দিয়া হয় কিছু আৰ্থিক সাহায্য ৷ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউন্টত এই টকা পোনপটীয়াকৈ জমা হয় ৷

পিছে এক দুষ্টচক্ৰৰ শেন চকু পৰিছে এই আঁচনিত । বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ পৰিছে একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি । শেহতীয়াকৈ গোলাঘাট জিলাত পোহৰলৈ আহিছে এনে এক ঘটনা(Orunodoi Scam in Golaghat) । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেৰগাঁৱৰ পশ্চিম ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তত অৰুণোদয় আঁচনিক কেন্দ্ৰ কৰি শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এখন প্ৰতিবাদী সভা(Protests against corruption in Orunodoi Scheme) ।

অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্মক লৈ গোলাঘাট উত্তৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, পঞ্চায়ত সচিব আৰু পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে মিলি বিজেপিকৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । পঞ্চায়তখনৰ মুঠ দহ গৰাকী ৱাৰ্ড সদস্যৰ ভিতৰত আঁচনিখনৰ ফৰ্ম দুজন ৱাৰ্ড সদস্যৰ লগতে বুথ সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকক প্ৰদান কৰাত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে বাকী আঠগৰাকী ৱাৰ্ড সদস্যসহ আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত ৰাইজ(Fraud beneficiaries under Orunodoi scheme) ।

প্ৰতিবাদী সভাত এই আঁচনিখন বিজেপি মুখী কৰাত ধিক্কাৰ জনাই প্ৰতিবাদীসকলে । পঞ্চায়তখনৰ অন্তৰ্গত বহু যোগ্য ব্যক্তিক বঞ্চিত কৰি স্বজনপ্ৰীতিৰ আশ্ৰয় লৈ দলীয় কৰ্মীক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত । স্বজন তোষণ নীতি পৰিহাৰ কৰি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । অন্যথা পঞ্চায়তত তলা বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদীসকলে ।

