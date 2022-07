বোকাখাত,২০ জুলাই : ‘মোৰ ভূমি মোৰ অধিকাৰ’ নীতিৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ দৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে অসম চৰকাৰে । কিন্তু এতিয়াও অসমৰ বহু খিলঞ্জীয়া লোক পোৱা নাই ভূমিৰ পট্টা । যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা যায় । ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত দল-সংগঠনসমূহেও চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে ।

আনকি চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহতো স্থান পায় ভূমি পট্টা প্ৰদানে । অৱশ্যে তাৰ পাছতো বহু লোকে এতিয়াও ভূমিৰ পট্টাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । এইবাৰ ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাতত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক (Protest in Bokakhat demanding grant of land lease)।

"আমাক ম্যাদী পট্টা দিয়ক নহ'লে মাৰি পেলাওঁক" বুলি প্ৰতিবাদী শ্ল'গানো দিলে লোকসকলে (Villagers protest in Bokakhat against Assam Govt)। বোকাখাতৰ ম্যাদী পট্টাৰ পৰা বঞ্চিত শতাধিক লোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ৪৫ বছৰে ভূমি পট্টাৰ পৰা বঞ্চিত বোকাখাতৰ দুখন গাঁৱৰ ৰাইজক বুধবাৰে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই অহা দেখা গ'ল ।

ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত দুখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

১৯৭৭ চনতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত সকলো হেৰুৱাই দিশহাৰা হোৱা লোকসকলক চৰকাৰে গাঁও দুখনত সংস্থাপিত কৰিছিল । কিন্তু বোকাখাতৰ এই দুখন গাঁও ক্ৰমে ১ নং আৰু ২ নং আদৰ্শ বালিজানৰ লোকসকলক আজিলৈ ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰা নহ'ল (People have not received land lease in Bokakhat)। ইফালে গাওঁখনৰ প্ৰায় ৪ শতাধিক পৰিয়ালৰ ৯০ শতাংশৰে সদস্য ভাৰতীয় সেনা বাহিনী, আৰক্ষী, বন বিভাগত কৰ্মৰত । কিন্তু তাৰ পিছতো দশক দশক ধৰি বসতি কৰি থকা খিলঞ্জীয়াই নাপালে ভূমি পট্টা ।

যাৰ বাবে টিএমপিকে(TMPK),এমএমকে (MMK) আৰু টিএমএমকেৰ (TMMK) সহযোগত গাঁও দুখনৰ লোকসকলে মৌন সমদলৰ আয়োজন কৰে । লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বোকাখাত চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত অবস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

