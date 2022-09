গোলাঘাট, 22 ছেপ্টেম্বৰ: ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটো সোপাধৰাৰ খবৰে বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰাৰ সময়তে বুধবাৰে বিয়লি গোলাঘাটৰ বৰজানত সোপাধৰাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে (Panic situation in Golaghat,) ৷ সোপাধৰাৰ সন্দেহত স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰে এজনক (one arrested in golaghat)।

বিগত তিনিদিন ধৰি বৰজান অঞ্চলত এজন অচিনাক্ত লোক ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত লোকজনৰ গতিবিধি দেখি বুধবাৰে বিয়লি স্থানীয় ৰাইজে লোকজনক আটক কৰে ৷

সোপাধৰাৰ সন্দেহত আটক কৰা লোকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাৰ বাসিন্দা লক্ষণ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ স্থানীয় ৰাইজে লক্ষণক আটক কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ৷ ইফালে লোকজনে সদৰী কৰা অনুসৰি তেওঁ ফুৰিবলৈ হে আহিছিল অঞ্চলটোলৈ ৷ নিজকে কিছু মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি ক'ব বিচাৰে লোকজনে ।

কিন্তু লোকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গোলাঘাটৰ বৰজানলৈ আহি কিয় ৰাজপথত ঘুৰি ফুৰিছিল সেইয়াই বৰ্তমান সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ ৷ গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তে সম্প্ৰতি ৰাখিছে ।

