গোলাঘাট, 8 ফেব্ৰুৱাৰী : সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তা ৷ এসময়ৰ কোটিপতি আৰু আজি পথৰ ভিক্ষাৰীস্বৰূপ ৷ সময়ো কেতিয়াবা হ’ব পাৰে বৰ নিষ্ঠুৰ ৷ সময়ৰ সোঁতত সলনি হৈ যায় তেজ-মঙহৰ সম্পৰ্কৰ আত্মীয়তা (The Fall of Humanity) ৷

গতিশীল সময়ৰ কৱলত পতন হোৱা এক হৃদয় চুই যোৱা সংবাদ । এটা সময়ত অজস্ৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তাৰ আজি শেষ ঠিকনা হ'ল বৃদ্ধা আশ্ৰম । যিটো সময়ত পৰিয়ালৰ মৰমৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত বৃদ্ধা আশ্ৰমে শেষ ঠিকনা হ'ল গোলাঘাটৰ সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তাৰ বাবে ।

নিজ পৰিয়ালৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আশ্ৰয় হীনতাত ভুগিছে ৭০ বছৰ উৰ্ধৰ এই বয়োজেষ্ঠ লোকজনে ।

গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ চকবজাৰৰ প্ৰায় দুকঠা মাটিৰ গৰাকী এইজন বৃদ্ধাগৰাকী । এগৰাকী অধিবক্তা আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ গৃহহীন হৈ পৰিছে এইজন ব্যক্তি । মাত্ৰ ত্ৰিশ টকা দৈনিক হাজিৰাৰে হোটেলৰ বাচন-বৰ্তন চাফ-চিকুনতা কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তাই ।

প্ৰথমাৱস্থাতত বেঙেনাখোৱা চাৰি আলিত অৱস্থিত নভা নামৰ এখন হোটেলখনত কাম কৰি নিজৰ পেট পুহি ৰাখিছিল ৷ কিন্তু প্ৰথমটো লকডাউনতে সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তাক হোটেল কতৃপক্ষই গোপনে এৰি থৈ আহিছিল খুমটাইত । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয়লোকে বৃদ্ধজনক অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত তেওঁক চমজাই দিছিল খুমটাইত থকা তেওঁৰ ভনীয়েকৰ ঘৰত ।

অৱশ্যে তাৰ পাচতো 70 উৰ্ধৰ সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তাৰ দুখৰ পৰিসমাপ্তি নঘটিল ৷ পুনৰ নিয়তিৰ কঠোৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল দুৰ্ভগীয়া সুৰেশ গুপ্তা । প্ৰায় এটা বছৰৰ পূৰ্বে মৃত্যু হ’ল সুৰেশ গুপ্তাৰ একমাত্ৰ ভাগিনীয়েকৰ ৷

তাৰ পিছত ১৮ মাহ লঘোণে ভোকে পাৰ কৰিছিল সুৰেশ গুপ্তাই । পৰৱৰ্তী সময়ত গোলাঘাটৰ ৰবি গুপ্তা, চম্পক নায়ক আৰু খুমটাইৰ দিগন্ত চাহুৰ প্ৰচেষ্টাত বেঙেনাখোৱাৰ আমাৰ ঘৰ বৃদ্ধাশ্ৰামৰ সদস্য হ'ল সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তা (Now Suresh Prasad Gupta is a member of our old age home)।

এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, পৰিয়াল, অধিবক্তা আৰু একাংশ লোকৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হোৱা সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তাই ন্যায় লাভ কৰিব নে ?

