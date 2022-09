বোকাখাত,১১ ছেপ্টেম্বৰ: ভ্ৰাম্যমাণ উদ্যোগ পুনৰুউজ্জীৱিত হোৱাত উৎফুল্লিত অভিনেতা নয়ন নীলিম । অসম যেতিয়ালৈকে থাকিব ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰো থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে । বোকাখাতত এই মন্তব্য কৰে ডেমফুল খ্যাত অভিনেতাগৰাকীয়ে(Nayan Neelam comments on mobile theatre) ।

চৰকাৰকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে । ভবিষ্যতে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰলৈ যোৱা নোযোৱা প্ৰসংগক লৈয়ো মন্তব্য কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে । বৰ্তমানলৈ তেঁও ভ্ৰাম্যমাণলৈ ঘুৰি য়োৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই । যিহেতু ভ্ৰাম্যমাণ ক্ষেত্ৰলৈ ভাল দিন ঘূৰি আহিছে গতিকে অনাগত দিনত ভ্ৰাম্যমাণলৈ ঘূৰি যোৱাৰ চিন্তা কৰিব ।

উল্লেখ্য যে অহা ৪ নৱেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব অভিনেতাগৰাকীৰ নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ "বন্ধু"। বন্ধুক লৈ প্ৰচাৰত ভীষণ ব্যস্ত বুলি জনালে অভিনেতাগৰাকীয়ে(Nayan Neelim on promotions of his new film) । সকলোকে ৪ নৱেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি বন্ধু উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান নয়ন নীলিমৰ । ছবিখনত কি পাব সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য আগবঢ়াই অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

আনহাতে ভ্ৰাম্যমাণত ছিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভাৱে নেতিবাচক দিশবোৰ এৰি ইতিবাচক চিন্তাৰে ভ্ৰাম্যমান উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰে । ভ্ৰাম্যমানে বহু পৰিয়ালক সংস্থাপন দি আছে গতিকে থলুৱা উদ্যোগটো জীয়াই ৰাকিবলৈ আহ্বান অভিনেতাগৰাকীৰ ।

