গোলাঘাট, 1 জুলাই: গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত এইবাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ কৰি দিলে নগাই ৷ ধনশিৰি মহকুমাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বি চেক্টৰ উৰিয়ামঘাট জাহাজী গাঁৱৰ অসমৰ মাটিত অসম চৰকাৰৰ APDCL ৰ অন্তৰ্গত সৌভাগ্য আচঁনিৰ (Saubhagya scheme under APDCL) গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণৰ কামত বাধা দিলে নগা দুৰ্বৃত্তই (Nagaland cut off power supply at the Assam Nagaland border) ৷

সীমান্তৰ বি চেক্টৰৰ হালধিবাৰী লাচিত গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জাহাজীবস্তিত এতিয়া নগাৰ বাধাৰ বাবেই বিগত তিনিমাহ ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগৰ কাম কৰিব পৰা নাই তৃষ্ণা প্ৰজ্ঞা নামৰ ঠিকাদাৰী সংস্থাটোৱে ৷ আনহাতে নিৰপেক্ষ বাহিনী হিচাপে থকা চিআৰপিএফৰ ভুমিকাও অতি পক্ষপাতমূলক বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ নগাৰ আগ্ৰাসনত অতিষ্ঠ সীমান্তৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগমৰ্মে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ অসমৰ প্ৰতিটো উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ওপৰত বাধা আৰোপ কৰে নগাই ৷ উল্লেখ্য যে, CRPF বাহিনীৰ কেম্পৰ সন্মুখতে অসমৰ শক্তি বিভাগৰ কাম বন্ধ কৰালে নগা লোকে (Nagas stopped the work of the Assam Energy Department in front of CRPF camp) ৷ এই সন্দৰ্ভত একপ্ৰকাৰ নীৰৱ ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সীমান্তত নিয়োজিত নিৰপেক্ষ বাহিনীয়ে ৷ ইফালে, ঘটনা সন্দৰ্ভত ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনক বিহীত ব্যৱস্থা ল’বলৈ দাবী তুলিছে ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই ।

