বৰ্তমান দুৰ্নীতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটোহে এটা ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে: মৃণাল শইকীয়া

গোলাঘাট, ১৫ ডিচেম্বৰ : কৃষি বিভাগৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া (Mrinal Saikia allegation against Agriculture dept) । দুৰ্নীতিৰ বলি হোৱা কৃষকক লৈ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আয়োজন কৰে এক সংবাদমেল । উল্লেখ্য, অলপতে গোলাঘাট কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে সাধাৰণ কৃষকৰ পৰা উৎকোচ বিচৰা সন্দৰ্ভত চলাইছিল এক 'ছাডেন ভিজিট' (MLA Mrinal Saikia on Agriculture scam) ।

উল্লেখ্য, শেহতীয়াভাৱে কৃষিমন্ত্ৰীৰ গৃহজিলা গোলাঘাটৰ কৃষি বিভাগত ব্যাপক অনিয়ম চলাৰ অভিযোগ (Allegation of Scam in Agriculture department) উত্থাপন হৈছে । সাধাৰণ কৃষকে এটা চহীৰ বাবে কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ তাঁত-বাতি কৰিব লগাৰ অভিযোগ । ৫০০ টকা নিদিলে BLW-এ কৃষকৰ কাম নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । তাৰ মাজতেই খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ছাডেন ভিজিট চলায় গোলাঘাট জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত (Mrinal Saikia sudden visit in Golaghat)।

বিনোদ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গোলাঘাট জিলা কৃষি বিষয়াক জবাবদিহি কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । অভিযোগ মতে, গুদামত বীজ পৰি থকাৰ পাছতো নানা অজুহাতত কৃষকে নাপায় বীজ । সামান্য কামৰ বাবে কৃষকক হাৰাশাস্তি কৰা বুলি বিধায়কগৰাকীক আপত্তি দৰ্শাইছিল একাংশ ৰাইজে ।

ইয়াৰ পাছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে (Agriculture minister Atul Bora) । যাৰ বাবে দুৰ্নীতিৰ বলি হোৱাসকলক লৈ পুনৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া । সংবাদমেলত বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে কৃষকৰ সময় নাই দুৰ্নীতি আৰু উৎকোচ দিয়াৰ ভিডিঅ' বনাই প্ৰমাণ গোটোৱাৰ ।

কৃষকে কৃষিকাৰ্য কৰিব নে প্ৰমাণ যুগুত কৰিব । বৰ্তমান দুৰ্নীতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটোহে এটা ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে । আনহাতে, বৰ্তমান এজন বিধায়কৰ একো ক্ষমতা বা কাম নাই বুলিও বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই । এজন গ্ৰামসেৱকেও ফোন নধৰাৰ অভিযোগ তেওঁৰ । তেওঁ কয়, বিধায়কে মন্ত্ৰীক সহায় কৰিব লাগে, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰো নিৰ্দেশ ।

পিছে কোনো বিভাগত দুৰ্নীতি আদি পোহৰলৈ আনিলে বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে ইতিকিংহে কৰে বুলি কৃষিমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰে মৃণাল শইকীয়াই । বিধায়ক থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । লগতে তেওঁৰ অভিযোগ, চৰকাৰে বহু আঁচনি, সামগ্ৰী কৃষকক দিছে । কিন্তু প্ৰকৃত ২০ শতাংশ কৃষকেহে ইয়াৰ লাভ পায় ।

বাকী ৮০ শতাংশ কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত নথকা লোকেহে ইয়াৰ ফল ভোগ কৰে । কৃষকৰ এনে দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আনিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাৰ (CM Vigilance) তদন্ত বিচাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । সংবাদমেলতে গোলাঘাট কৃষি বিভাগত দুৰ্নীতিৰ বলি হোৱা বহু কৃষকে কেমেৰাৰ সন্মুখত নিজৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে ।

