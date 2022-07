কাজিৰঙা,৯ জুলাই: ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনোৱা স্ক্ৰেপ নীতি ২০২২(Scrap Policy 2022) অনুসৰি ১৫ বছৰৰ অধিক পুৰনি বাহন চলাচলত বাধা থাকিব চৰকাৰৰ(Government restricts movement of vehicles above 15 years of age) । প্ৰদূষণ আৰু পৰিৱেশ অনুকুল ৰখাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেটত স্ক্ৰেপজ নীতি ২০২২ অনুমোদন জনাইছে । ইয়াকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ শ শ ড্ৰাইভাৰ আৰু আৰু গাড়ীৰ গৰাকী ।

কিয়নো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটনত ব্যৱহৃত অধিকাংশ জিপছী গাড়ীৰ বয়স ইতিমধ্যে ১৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে । মাত্ৰ ৫ ৰ পৰা ৮ খন গাড়ীয়েহে চৰকাৰৰ এই নীতিত চলিব পাৰিব । এই নীতি কাজিৰঙাত কাৰ্যকৰী কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটনৰ লগত জড়িত ৯০% চালক আৰু জিপছীৰ মালিকে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাব বুলি মন্তব্য কৰে কাজিৰঙা জীপ চাফাৰী সন্থাৰ সভাপতি তুলসী বৰদলৈয়ে ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্ক্ৰেপজ নীতি ২০২২ ৰ বাবে সংশয়ত ভুগিছে কাজিৰঙাৰ জীপ ছাফাৰী সন্থাই

সেয়েহে জীপ চাফাৰী সন্থাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটনৰ লগত জড়িত জিপছী ব্যৱসায়ী সকলক ৮০ শতাংশ ৰেহাই মূল্যত জিপছী গাড়ী যোগান ধৰিবলৈ । অন্যথা পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা সৃষ্টি হ'ব জীপ চাফাৰীৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ।

