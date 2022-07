তিতাবৰ, 12 জুলাই : ৰাজ্যত এতিয়া ক’ভিডৰ পিছতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগুৰ আতংক (Japanese encephalitis and Dengue menace in Assam) । চৰকাৰী তথ্য মতে, ৰাজ্যত এতিয়া ক’ভিডতকৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । দৈনিক দ্ৰুত হাৰত বাঢ়িছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু মৃতকৰ সংখ্যা ।

গাহৰিৰ পৰা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বিয়পাৰ সন্দেহ

ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে তিতাবৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ ৰূপ (Japanese encephalitis and Dengue menace at Titabar) ৷ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অঞ্চলটোত 5 মহীয়া শিশুসহ এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় (2 dead in Titabar ) ৷ মৃত শিশুটিৰ নাম ভাৰ্গৱ শইকীয়া (5 মাহ) আৰু আনগৰাকী কুশেশ্বৰ বৰা (65)৷ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দুয়োগৰাকী ৰোগী ৷

সম্প্ৰতি যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তিতাবৰৰ লাভলীন নাহৰ (85) আৰু যোৰহাট মিছন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হেমেন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই(64) নামৰ ৰোগী দুগৰাকী ৷ তিতাবৰ মহকুমা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ মেলেৰিয়া পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে সংবাদমাধ্যমক জনায় যে বৰ্তমানলৈকে তিতাবৰৰ 4 গৰাকী লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ এতিয়া তিতাবৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অন্তৰ্গত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হোৱা অঞ্চল সমূহত স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰাইজৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰা আঠুৱাসমূহ ঔষধীকৰণ কৰিছে ৷

মন কৰিবলগীয়া যে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হোৱা উক্ত অঞ্চলসমূহৰ আশে পাশে গাহৰি পোহে ৷ সেইবাবেই গাহৰিৰ পৰা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বীজাণু বিয়পা বুলি সন্দেহ কৰে জ্যেষ্ঠ মেলেৰিয়া পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে অসম স্বাস্থ্য মিছনৰ তথ্য মতে, সোমবাৰলৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত 12 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত এতিয়ালৈকে 12 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে কেইবাজনো ডেংগু ৰোগীও(Japanese Encephalitis claims 12 lives in Assam) । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা এপ্ৰিলৰ পৰা 11 জুলাই পর্যন্ত অসমত 98 গৰাকী জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগী ধৰা পৰিছে ।

