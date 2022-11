বোকাখাত, 23 নৱেম্বৰ : বোকাখাতৰ লতাবাৰীৰ শান্তিঘাটত জ্বলিল 5 জন পাহোৱাল ডেকাৰ চিতা ৷ একেটা অঞ্চলৰ প্ৰায় সমবয়সীয়া 5 ডেকাই একেলগে চিৰদিনৰ বাবে চকু মুদাৰ পাছত মঙলবাৰে মুখাগ্নি কৰা হ’ল একেলগে (5 youths cremates unitedly at Bokakhat)৷

কোনোদিন কোনেও ভৱা নাছিল এনেকুৱা এক ঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব লাগিব বুলি ৷ বিবাহ বুলি ক'লে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ তাত বিষাদৰ কথাই নাহে ৷ এনে আনন্দৰ মাজতে সোমবাৰে নিশা বোকাখাতলৈ আহিল এক হৃদয় বিদাৰক খবৰ ৷ বোকাখাত পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ৬ নং ৱাৰ্ডৰ কলাখোৱা গাঁৱৰ ৰবি ঘোষৰ পুত্ৰ গৌৰৱ ঘোষৰ বিবাহৰ বাবে সোমবাৰে বৰযাত্ৰী হৈ গৈছিল কলাখোৱাৰ ৬ নং ৱাৰ্ডৰ সন্দীপ কুমাৰ পাল, সঞ্জয় দাস, সমীৰ পাল, ম'হমাইকী গাঁৱৰ ৮ নং ৱাৰ্ডৰ বিবেক দাস আৰু ম'হমাইকী মণ্ডল চুকৰ বিকাশ শৰ্মা ৷

বোকাখাতৰ শান্তিঘাটত জ্বলিল ৫ জনকৈ পাহোৱাল ডেকাৰ চিতা

AS 05 Q 2683 নম্বৰৰ হুণ্ডাই আউৰাখনত ৫ যুৱক একেলগে তেজপুৰ ঠেলামৰা কলাকুছিৰ কন্যা ঘৰলৈ বুলি আহি থকা অৱস্থাত নগাঁও কলিয়াবৰৰ হাতীয়েখোৱা অঞ্চলত বিপৰীত দিশৰ পৰা গৈ থকা UP 37 AT 2766 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় (Road accident at Kaliabor)৷ যাৰ ফলত হুণ্ডাই আউৰাখনত থকা ৫ যুৱক থিতাতে নিহত হয় (Bokakhat youth dead in truck car collision)৷

মঙলবাৰে ৫ যুৱকক নগাঁৱত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সন্ধিয়া বোকাখাত আহি পোৱাৰ পিছত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে ৷ মৃত যুৱকৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰতেই এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে৷ সন্দীপ কুমাৰ পাল নামৰ যুৱকজনৰ পত্নীয়ে শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ সময়তে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে ৷ আন আন যুৱককেইজনৰ ঘৰতো প্ৰায় একেই অৱস্থা ৷

প্ৰতি ঘৰতে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি সম্পাদন কৰাৰ পিছত ৫ যুৱকৰ মৃতদেহ বোকাখাত লতাবাৰীৰ শান্তিঘাটলৈ আনি পাঁচখন চিতাত পৰিয়ালৰ লোকে মুখাগ্নি কৰাৰ পিছতেই দপদপকৈ জ্বলি উঠিল পাঁচখন চিতা ৷ আনন্দ মুখৰ এখন বিবাহৰ সফল সমাপ্তি ঘটাৰ আগতেই আধাতে এক কৰুণ বিষাদেৰে সামৰণি পৰিল ৷

