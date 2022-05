গোলাঘাট, 2 মে' : সোমবাৰে অগপ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে ড৹ নৃপেন বৰুৱাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় (Dr Nripen Baruah as President of Golaghat AGP) ৷ উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ (Central committee president of AGP Atul Bora) দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰৰ যোগেদি নৃপেন বৰুৱাক সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে, অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী অগ্ৰণী কৰ্মী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক নৃপেন বৰুৱাক তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অগপই এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ মৃত্যুৰ পিচত খালি হৈ আছিল গোলাঘাট জিলা শাখাৰ সভাপতি পদটো । সেয়ে সেই খালী পদ পূৰণৰ বাবে বৰুৱাক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ৷

