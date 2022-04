গোলাঘাট, 27 এপ্ৰিল : শাসনৰ গাদীত অধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কওতে কওতে সঁচাকৈয়ে বহুক্ষেত্ৰত এই পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে ৷ বিশেষকৈ পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য ৷ ৰাজ্যৰ দল-সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতো হ্ৰাস পোৱা নাই এই মূল্য ৷

পুনৰবাৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবীৰে গোলাঘাটত চিপিআই দলে সাব্যস্ত কৰে চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ(Protest against price hike in Golaghat) ৷ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে ৰন্ধন গেছ, ইন্ধন, ঔষধ আদিকে ধৰি আন বহু সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে মঙলবাৰে গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(CPI protest in Golaghat) ৷

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজেপি চৰকাৰ গ' বেক, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাজ নাই, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ ৷ শীঘ্ৰে যদি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবী সমূহ মানি নলয়, তেনেহ’লে ভবিষ্যতে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

লগতে চাওক: গুৱাহাটীত SFI ৰ প্ৰতিবাদ