বোকাখাত, 3 ছেপ্টেম্বৰ: ৰাজ্য চৰকাৰখনে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈ যিমানেই ফটা ঢোল বজাই নাথাকক কিয়, একাংশ চৰকাৰী বিষয়া আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ এতিয়াও চকু মেল খোৱা নাই ৷ বেকাখাতৰ দক্ষিণ কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি (corruption in Gaon Panchayat office) ৷ পথৰ দুৰৱস্থা, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি, সভানেত্ৰীৰ স্বামীৰ অগাধ পতিপত্তিৰ অভিযোগত ক্ষোভিত ৰাইজে তলা লগাই দিয়ে কাৰ্যালয়টোত (corruption in Gaon Panchayat office at Bokakhat)৷

পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল বিয়াগোম তলা

এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহসমষ্টি বোকাখাতৰ দক্ষিণ কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তত ৷ দক্ষিণ কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী দ্বীপজ্যোতি হাজৰিকাৰ স্বামী নিপুল হাজৰিকাৰ প্ৰৰোচনাত সভানেত্ৰী দ্বীপজ্যোতি হাজৰিকাই পঞ্চায়তখনত চলোৱা একনায়কত্ববাদ, কাৰ্যালয়ৰ দুৰ্নীতি-অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পঞ্চায়তখনৰ ৭ নং ৱাৰ্ডৰ ক্ষোভিত ৰাইজে ৷

গাঁৱৰ বোকাময় পথ মেৰামতি, নলা নিৰ্মাণ আৰু কাৰ্লভাৰ্ট দাবী কৰি শনিবাৰে ওলাই আহিল একাধিক পুৰুষ-মহিলা ৷ দিনৰ 11 বজাৰলৈকে কাৰ্যালয়ত কোনো উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষোভিত ৰাইজে কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত তলা লগাই দিয়ে ৷ ৱাৰ্ডটোলৈ অহা একমাত্ৰ পথটোত এজাক বৰষুণ দিলেই পথৰ ওপৰত হোৱা একাঠু পানী ফালি গাঁওখনৰ পুৰুষ-মহিলাৰ লগতে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়লৈ গাঁওখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল অহা-যোৱা কৰাত যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে ৷

তাৰোপৰি গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ জনতাই লাভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাসগৃহৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ নামত ৱাৰ্ড সদস্যা মামনী পেগুৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ২ ৰ পৰা ৩ হাজাৰ টকা লৈ আহিছে পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী দ্বীপজ্যোতি হাজৰিকাই ৷ আদায় ধন দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীয়ে ৷ অচিৰেই পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী দ্বীপজ্যোতি হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ স্বামী নিপুল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে ৰাইজে ৷

