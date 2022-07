বোকাখাত, 1 জুলাই : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতেই শুকুৰবাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এবাৰ ব্যৱহাৰযুক্ত প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰিছে (Plastic to be banned in the country from July 1)৷ বোকাখাততো শুকুৰবাৰে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসন, বোকাখাত পৌৰসভা, আৰক্ষী প্ৰশাসন, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ উদ্যোগত বোকাখাত দৈনিক বজাৰত এবাৰ ব্যৱহাৰযুক্ত প্লাষ্টিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় (Campaign against plastic in Bokakhat)৷

বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে থকা বোকাখাত নগৰক এখন পৰ্যটক নগৰী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বহুদিনীয়া দাবী আছিল ৷ কিন্তু বোকাখাত নগৰৰ মাজতে থকা দৈনিক বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে বজাৰখনৰ ৰূপতো কদৰ্যময় কৰি তুলিছিল ৷ প্ৰশাসনেই হওক বা পৌৰসভাই হওক এই ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল ৷

প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাত প্ৰশাসনৰ অভিযান

কিন্তু শুকুৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এবাৰ ব্যৱহাৰযুক্ত প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসন, বোকাখাত পৌৰসভা, আৰক্ষী প্ৰশাসন, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ লগতে অবৈধভাৱে দৈনিক বজাৰৰ পদ পথত অধিগ্ৰহণ কৰি ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ৷

এই অভিযান কালত বোকাখাত পৌৰসভাৰ নীতি নিয়ম অমান্য কৰি অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা দোকান ঘৰ এখনো ছীল কৰি দিয়ে ৷ বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসন আৰু বোকাখাত পৌৰসভাই বোকাখাত নগৰক পৰ্যটক নগৰী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা এই পদক্ষেপক বোকাখাতৰ সচেতন মহলে আদৰণি জনাইছে ৷

