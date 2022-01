তিতাবৰ, 3 জানুৱাৰী : অনুকূল-প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিন ভিন তৰহৰ খাদ্য দ্ৰব্যৰ প্ৰাচুৰ্য আদি কাৰণত ভোগৰ বতৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ অহা এই সময়ছোৱাৰ অন্যতম উৎসৱ মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহুক আদৰাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (Preparations for the Bhogali Bihu in Assam) ৷

বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, সময়ৰ প্ৰতিকূলতা আৰু দুৰ্যোগে জনসাধাৰণৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলেও এনে দুৰ্যোগকো নেওঁচি অসমবাসী সাজু হৈছে ভোগালীক আদৰিবলৈ ৷ মাঘৰ মেজিৰ তলত পুনৰবাৰ হাঁহে মাহে উদৰ পুৰাই এসাঁজ খাবলৈ অতি আশাৰে বাট চাইছে অসমবাসীয়ে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গঞা ৰাইজ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ৷

ভোগালীক আদৰিবলৈ গোলাঘাটবাসীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ নগাৰাজ্যৰ সীমামুৰীয়া মেৰাপানী অঞ্চলতো এতিয়া চেনেহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে(Bhogali bihu preparations in Golaghat) । মেৰাপানীৰ দীঘলপানী গাঁৱৰ ৰাইজে ইতিমধ্যেই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম । কাষৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় ন খন গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ৰংঘৰৰ আৰ্হিত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত এটা সুউচ্চ ভেলাঘৰ ।

বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি গাঁওকেইখনৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ উঠি পৰি লাগিছে আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰাত ৷ বৰ্তমান ভেলাঘৰটোৰ বাকৰিত নৃত্য গীতেৰে এক আনন্দমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে গঞা ৰাইজে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, ক'ভিডসৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে বিগত দুটা বৰ্ষত ভোগালী বিহুৰ মাদকতা উপভোগৰ পৰা আংশিকভাৱে বঞ্চিত হৈছিল ৰাজ্যবাসী । কিন্তু এইবেলি ক'ভিডৰ পৰিবেশ যথেষ্ঠ উন্নত হোৱাত ভোগালী বিহুটি প্ৰাণভৰি উদযাপন কৰাৰ বাবে মনস্থ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ।

সম্প্ৰতি দীঘলপানী অঞ্চলৰ ৰাইজে আগন্তুক মাঘ বিহু উপলক্ষে নিৰ্মিয়মান ভেলাঘৰটোৰ বাকৰিত তিনিদিনিয়াকৈ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্য্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

