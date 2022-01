বোকাখাত, 20 জানুৱাৰী : পুনৰ কাজিৰঙাত গঁড় হত্যা (Rhino killed in Kaziranga) । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান(Kaziranga national park)ৰ কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ শিলখুন্দা বন শিবিৰ এলাকাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত গঁড়টো । চোৰাং চিকাৰীয়ে গঁড়টো হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে (Poachers killed rhino in Kaziranga) । জানিব পৰা মতে, মৃত গঁড়টোৰ শৰীৰৰ পৰা ইতিমধ্যে কাটি নিয়া হৈছে খৰ্গ । সম্প্ৰতি, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক ৷



জানিব পৰা মতে, বুধবাৰৰ নিশা প্ৰায় ৮:৪৫ বজাত বনৰক্ষী সকলে শুনিবলৈ পাইছিল গুলীৰ শব্দ । ইয়াৰ পিছত মৃত গঁড়টো উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ জোৰদাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে (Forest department on mission against poachers) ৷

