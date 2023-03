শিশু অভিনেত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি ৰঙাঘৰলৈ ইউটিউবাৰ মোস্তাফিজুৰ

গোৱালপাৰা, 2 মাৰ্চ: অৱশেষত কাৰাগাৰত অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মোস্তাফিজুৰ ৰহমান (YouTuber Mostafizur jailed ) ৷ বৃহস্পতিবাৰে যোগীঘোপা আৰক্ষী থানাৰ পৰা জামিন লাভ কৰাৰ পিচতে থানাৰ পৰাই পকছ’ আইনৰ অধীনত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে ইউটিউবাৰ মোস্তাফিজুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল (Mostafizur jailed for attempting to rape) ৷ আজি গোৱালপাৰা জিলা আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিচতে আদালতে মোস্তাফিজুৰক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে (YouTuber jailed for attempting to rape)।

উল্লেখ্য যে, যোৱা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত যোগীঘোপাত ইউটিউব চেনেলৰ বাবে একাংশ শিশুক ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ’ বনাই থকাৰ সময়তে জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াই যোগীঘাপা আৰক্ষীৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। এই এজাহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আৰক্ষীয়ে ইউটিউবাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি দৃশ্যগ্ৰহণ হৈ থকা স্থলীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছিল ৷ তাৰ পিচতে 1 মাৰ্চত যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা জামিন লাভ কৰে মোস্তাফিজুৰে ৷

কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকে মোস্তাফিজুৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গোৱালাপাৰা সদৰ আৰক্ষী থানাত এগৰাকী কিশোৰীৰ ধৰ্ষণৰ লগতে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ ইউটিউবাৰ মোস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ ইউটিউব চেনেলত দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিনয় কৰি থকা 14 বছৰীয়া কিশোৰী এগৰাকীৰ পৰিয়ালে ৰুজু কৰিছিল এই গোচৰৰ ৷ কিশোৰীগৰাকীয়ে অভিনয় কৰি থকাৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰায় এবছৰ কাল দাবী ধমকি দি মোস্তাফিজুৰে কেইবাবাৰো ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল কিশোৰীগৰাকীক ৷ বিভিন্ন সময়ত কিশোৰীগৰাকীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ উপৰিও কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল মোস্তাফিজুৰে ৷

ইফালে এই কথা কাৰোবাৰ আগত ক’লে কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকিও দিছিল ইউটিউবাৰটোৱে ৷ ফলত বহুদিন ধৰি মোস্তাফিজুৰৰ এই অত্যাচাৰ সহ্য কৰি কাৰো আগত একো ব্যক্ত কৰা নাছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে ৷ অৱশেষত মোস্তাফিজুৰৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কাম কৰিবলৈ এৰি দিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে ৷ এই কামত একেবাৰে ভাল পোৱা নাছিল মোস্তাফিজুৰে ৷ সেইবাবে এইবাৰ দাবী ধমকিৰ লগতে গাড়ীৰে খুন্দিয়াই মৰাৰ ভাবুকি দি আশ্ৰয় লৈ পুনৰ তাৰ চেনেলত কাম কৰিবলৈ মোস্তাফিজুৰে হেঁচা দিছিল কিশোৰীগৰাকীক ৷

কিন্তু মোস্তাফিজুৰৰ কোনো ধমকিয়ে কাম নকৰা দেখি 21 ফেব্ৰুৱাৰীত বিয়লি 6.30 মান বজাত কিশোৰীগৰাকীয়ে আত্মীয় এগৰাকীৰ মটৰ চাইকেলত ডেকধোৱাৰ পৰা নিজ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত এইছ আৰ 26 টি 0016 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বিলাসী বাহন এখনেৰে খুন্দিয়াই দিয়ে (Attempt to kill child actress) ৷ এই দুৰ্ঘটনাত বাৰুকৈয়ে আহত হয় কিশোৰীগৰাকী ৷ সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ৷

এই ঘটনাৰ পিচতে পৰিয়ালৰ লোকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোৱালপাৰা সদৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধপোছ কৰিছিল মোস্তাফিজুৰক (Youtuber Mustafizur arrested) ৷ আটকাধীন মোস্তাফিজুৰক সোধপোচ কৰি ইউ এছ 354(এ)/506/307 আই পি চি আৰ ডব্লিউ চেকচন 8 পকছ’ আইনৰ অধীনত জি এল পি 50/2023 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ৷

