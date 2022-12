গোৱালপাৰাৰ ৰাজপথত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ

গোৱালপাৰা, 15 ডিচেম্বৰ : নিশাৰ ভাগত নহয় এতিয়া দিন দুপৰতে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস (Wild elephant persecution in Goalpara) । বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকে ৰাজপথত বাহনৰ ওপৰত চলালে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ । লক্ষীপুৰৰ 12 নং ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ ওপৰত বৃহস্পতিবাৰে দিন দুপৰতে বন্যহস্তীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা । হাতীয়ে গচকি, থেকেচি মাৰিলে তিনিজনলোকক (Wild Elephant killed three men in Goalpara)।

হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ৰমনি ৰাভা (29), জিনিছা ৰাভা (17মাহ ) আৰু জয়বৰ আলী (38) । জানিব পৰা মতে, নিহত ৰমনি ৰাভাই তেওঁৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো লৈ ই-ৰিক্সাৰে লক্ষীপুৰৰ চৈবাৰী শহুৱেকৰ ঘৰৰ পৰা নিজা ঘৰ দুধনৈ অভিমুখে গৈ আছিল ৷ তেনে সময়তে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে লক্ষীপুৰৰ 12 নং ৰাজ্যিক ঘাইপথতে আক্ৰমণ চলায় ।

ফলত নিহত হয় ৰমনি ৰাভা (29) আৰু জিনিছা ৰাভা (17 মাহ) ৷

আনহাতে, হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা জয়বৰ আলীৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে । জয়বৰ আলী নিৰ্মীয়মান জলেশ্বৰ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ ঠিকাদাৰ আছিল । নিজৰ কামৰ বাবে নিজ বাহনেৰে গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত কৰুণ মৃত্যুক সাবটিব লগীয়া হয় জয়বৰ আলীয়ে ।

মনকৰিবলগীয়া যে, এই ঘটনাত দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ৰমনি ৰাভাৰ পত্নী অৰ্চনা ৰাভা (25) আৰু পাঁচ বছৰীয়া পুত্ৰ ধানু ৰাভা । অন্যহাতে, হাতীৰ আক্ৰমণত চূৰ্ণ বিচুৰ্ণ হৈ পৰে কেইবাখনো বাহন । দিন দুপৰতে সংঘটিত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ লক্ষীপুৰ অঞ্চলত ব্যপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ইফালে বন বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাৰ ফলতেই জিলাখনত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ইজনৰ পিচত সিজনকৈ নিৰিহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে (Man elephant conflict in Goalpara)। আনহাতে, হাতীৰ আক্ৰমণত শ শ পৰিয়াল আজি গৃহহীন হৈ মুকলি আকাশৰ তলত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । এই অভিযোগ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ৷ সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

ইফালে এই ঘটনাৰ মাৰ নৌ যাওঁতেই গোৱালপাৰাত পুনৰ হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন লোকৰ ৷ নিহত লোকজনৰ নাম বনপালক সহদেৱ ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত বনপালক সহদেৱ ৰায় বনবিভাগৰ কৰ্মচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত 26 জনকৈ লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত 6 টা বন্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ।

