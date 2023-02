বাল্য বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ !

গোৱালপাৰা, ৮ ফেব্ৰুৱাৰী : বাল্য বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমজুৰি এতিয়াও সৃষ্টি হৈ আছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (operation against child marriage in Assam) । আনহাতে, বাল্য বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ গৈছে ৰাজ্যত (death in Assam over child marriage) । এইবাৰ পুনৰ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত জলেশ্বৰৰ বাউচাটাৰীত । উল্লেখ্য যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত আখিৰুল ইছলামক নাপাই আৰক্ষীয়ে তিনিদিন পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিছিল পিতৃ আমেজ উদ্দীনক ।

ইফালে আমেজ উদ্দীনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ শোকত প্ৰাণ গ'ল আমেজ উদ্দীনৰ ৫৫ বছৰীয়া পত্নী আছমা খাতুনৰ (Wife dies over child marriage in goalpara) । ইপিনে পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ পাই কৰ্মস্থলী গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ঘৰত উপস্থিত হয় আমেজ উদ্দীনৰ দুই পুত্ৰ । কিন্তু তেওঁলোকে পিতৃক মুকলি কৰি (জামিন) আনিবৰ বাবে বহু চেষ্টা কৰে যদিও ব্যৰ্থ হয় । ফলত নিজৰ স্বামীৰ শোকত অকাল মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হয় পত্নী আছমা খাতুনে (৫৫) । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গই আমেজ উদ্দীনক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰো আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য, অসমত বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভাযান চলাবৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটত লোৱা প্ৰস্তাৱৰ পিছতেই ৰাজ্যত সষ্টম হৈ পৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন (Assam police operation against child marriage) । বিগত ছয়টা দিনত বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত স্বামী অথবা পৰিয়ালকৰ লোক । এই গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যাই ইতিমধ্যে ২ হাজাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । আনহাতে, বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযানৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও আত্মহত্যাৰ ঘটনাও ।

ইতিমধ্যে এই অভিযানক লৈও বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে । বিৰোধীয়ে এই অভিযানক কঠোৰ সমালোচনা কৰি এয়া চৰকাৰৰ এক অবিবেচক কাণ্ড বুলি কৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বাল্য বিবাহ প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট । কোনো কাৰণতে বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগত আপোচ কৰা নহ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে । তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই আৰক্ষী প্ৰশাসনে বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । তাৰ মাজতে আকৌ বহু লোকক অনাহকত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগো উঠিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ২৩ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় । আনহাতে, গ্ৰামাঞ্চলত বাল্যবিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০৬-ৰ (Child Marriage Restraint Act) অধীনত ২,১৯৭ গাঁও পঞ্চায়ত সচিবক ‘বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ (নিষেধাজ্ঞা) বিষয়া' হিচাবে নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এই বিষয়াসকলে কইনাৰ বয়স ১৪ বছৰৰ তলৰ ক্ষেত্ৰত POCSO আইনৰ অধীনত আৰু কইনাৰ বয়স ১৪ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০৬-ৰ অধীনত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰিব (Child marriage in Assam) । ইয়াৰ অধীনতেই ৰাজ্যজুৰি অসম আৰক্ষীয়ে বৃহৎ অভিযান চলাই আছে ।

