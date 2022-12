আৰম্ভ হ’ল আণ্ডাৰ দ্য ছাল ট্ৰি মহোৎসৱ

গোৱালপাৰা, 15 ডিচেম্বৰ : প্ৰকৃতিৰ মাজত নাট্য-চৰ্চাৰে এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰি পৰীক্ষামূলক নাটকৰ মাধ্যমেৰে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ এগৰাকী সু-সন্তান প্ৰয়াত নাট্যশিল্পী শুক্ৰাচার্য ৰাভা ৷ প্ৰখ্যাত নাট্যকাৰ এইছ কানহাইয়ালালৰ শিষ্য শুক্ৰাচার্য ৰাভাৰ নেতৃত্বতে গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ অতি পিচপৰা এটি অঞ্চল ৰামপুৰত শাল কাঠনিৰ মাজত 1998 চনত সৃষ্টি হৈছিল বাদুংডুপ্পা নাট্যগোষ্ঠী (Assam’s unique theatre festival Under the Sal Tree)৷

এই শাল কাঠনিৰ মাজৰ পৰাই নাটকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে তেখেতৰ ন ন সৃষ্ট বিভিন্ন নাট্য সম্ভাৰেৰে বিশ্বৰ নাট্যপ্ৰেমীৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰয়াত শুক্ৰাচার্য ৰাভাই ৷ কিন্তু নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, 2018 চনৰ 9 জুনৰ দিনটোতেই নিজা বাসগৃহতে পিছলি পৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অৱশেষত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷

নাট্যক্ষেত্ৰখনৰ কিছু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰকল্পৰ জনক প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই প্ৰায় দুটা দশকৰ আগতে আৰম্ভ কৰা বাদুংডুপ্পা নামৰ এই অনুষ্ঠানটো অৱশ্যে আজিও জীয়াই ৰাখিছে কলাকেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী কলা-কুশলীয়ে । হেইচনাম কানহাইয়ালালৰ অতিকে প্ৰিয় আৰু উত্তৰসূৰী প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই আৰম্ভ কৰা ‘বাদুংডুপ্পা’ আজি দেশে-বিদেশে বহুল সমাদৃত ।

বাদুংডুপ্পাই প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখনি নাট সমাৰোহ উদযাপন কৰি আহিছে ৷ যাৰ শিৰোনাম ‘Under the Sal Tree’ ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বহু প্ৰত্যাশিত ত্ৰয়োদশ সংস্কৰণৰ Under the Sal Tree (Under the Sal Tree theatre festival begin in Goalpara)৷

এইবেলি মহোৎসৱত মঞ্চস্থ কৰা হ’ব মুঠ 7 খন নাটক । মহোৎসৱৰ আৰম্ভনিৰ প্ৰথম দিনটোতেই প্ৰদৰ্শন কৰা হয় দুখন নাটক ৷ ইয়াৰে প্ৰথমখন হৈছে বাদুংডুপ্পাৰ প্ৰযোজনাত মদন ৰাভাৰ ৰচনা আৰু ধনঞ্জয় ৰাভাৰ পৰিচালিত ৰাভা ভাষাৰ নাটক ঋষি জোলংকা ৷ দ্বিতীয়খন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটি নাট্যদলে পৰিৱেশন কৰা নাটক আলোৰ গান অৰ্থাৎ পোহৰৰ গীত ।

2005 চনতে শালনিৰ সাধুমেল শীৰ্ষক এটি প্ৰকল্প আৰু সম্পৰীক্ষাৰে আৰম্ভ কৰা এই নাট সমাৰোহে আজিৰ তাৰিখলৈকে নাটকীয় পৰিভাষা নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে । ‘Nature Lore’, ‘Retelling Legend through Theatre’, ‘Performing Identity’, ‘Theatre in Nature’, ‘Live Theatre’ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পৰীক্ষা বাদুংডুপ্পাই সম্পন্ন কৰি আহিছে । এইবাৰো নহয় ব্যত্যিক্ৰম ৷

বাদুংডুপ্পাৰ নিজাববীয়া কিছু উদ্ভাৱন আৰু উপাদান আছে । সেয়া হৈছে ভূমি মঞ্চ, ৰাভা নৃগোষ্ঠীয় উদ্দামতা, প্ৰকৃতিগত আৱেশৰ ব্যৱহাৰ, কৃত্ৰিম পোহৰ, শব্দযন্ত্ৰ নাকচ কৰাৰ সম্পৰীক্ষা, সীমিত সংলাপৰ বিপৰীতে শৰীৰী মুদ্ৰা, ভংগিমাৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদি । প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত নাটক উপভোগ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে নাট্যপ্ৰেমী দৰ্শক ।

নিজা শৈলী তৈয়াৰ কৰি প্ৰান্তীয় কণ্ঠস্বৰ মূৰ্ত কৰিব খোজা বাদুংডুপ্পাৰ কৰ্মৰাজিয়ে এই ভূখণ্ডৰ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত আমাৰ সন্মুখলৈ আনি দিছে । পশ্চিমীয়া শৈলীৰ অনুকৃতি, চৰ্বিত চৰ্বন আৰু সৰিৎ সাৰশূন্যতাৰ বিপৰীতে ই আহি থকা সময়ত এটা নিজা প্ৰতীক হ’ব বুলি আশাবাদী প্ৰতিগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী ।

এই শৈলীয়ে সকলো বায়’নেৰি জড়তাৰ পৰা মুক্ত হৈ সাংস্কৃতিক অৱদমনৰ বিপৰীতে উজ্জ্বল স্থিতি সাব্যস্ত কৰক ৷ এই কামনাৰেই আশাবাদী প্ৰতিগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী ।

