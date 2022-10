অসুৰৰ স্থানত মহাত্মা গান্ধী: হিন্দু মহাসভাৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ এজাহাৰ

দেওবাৰে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত কলকাতা সৰ্বভাৰতীয় হিন্দু মহাসভা দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজকসকলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে (Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha at Kasba)৷

মাজবাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ দেহাৱসান

মাজবাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ দেহাৱসান (Former MLA Karendra Basumatary Passes Away)। সোমবাৰে বিয়লি মৃত্যু হয় প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকীৰ । দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকী । নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজনীতি জগতৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জনে কৰিছে শোক প্ৰকাশ ।

মহাষ্টমীৰ দিনাই জোনাইত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, আহত আঠগৰাকী লোক

দুৰ্গাপূজাৰ আনন্দোল্লাস মাজতে সোমবাৰে জোনাইৰ বান্দানাস্থিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Jonai)। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি তেলামৰ পৰা জোনাই অভিমুখী AS-22C-2648 নামৰ এখন যাত্ৰীবাহী মেজিক আৰু পাচীঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ থকা এখন ৰেনল্ট গাড়ীৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ এই দুৰ্ঘটনাটোত আহত হয় মুঠ আঠগৰাকীকৈ লোক ।

মহিষাসুৰৰ স্থানত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি : সৰ্বত্ৰে অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাক গৰিহণা

দেশবাসীয়ে দেওবাৰ ২ অক্টোবৰৰ দিনা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী (birth anniversary of Mahatma Gandhi) পালন কৰাৰ সময়তে কলকাতাৰ পূৱ প্ৰান্তৰ কাচবাত অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজন কৰা (Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha at Kasba)পূজাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ । অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই আয়োজিত কৰা দুৰ্গা পূজাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক দুৰ্গাই বধ কৰা অসুৰ (মহিষাসুৰ) হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতেই এই বিষয়টোক লৈ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Bapu as Asura at Kasba in Kolkata)।

ধৰ্মীয় উন্মাদনা: গুজৰাটত দুই ফৈদৰ মাজত সংঘৰ্ষ

গুজৰাটৰ বড়োদৰা জিলাৰ সাৱলী চহৰত ধৰ্মীয় পতাকাক লৈ সংঘাত (Two groups clashed over religious flag) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ ৩৬ জন লোক ৷

গোলাঘাটত যুৱকৰ গালত পৰিল মহিলাৰ কাণতলীয়া চৰ

গোলাঘাটত পূজাৰ(Durga puja in Golaghat) মাজতে উদণ্ড যুৱকৰ গালত পৰিল মহিলাৰ প্ৰচণ্ড কাণতলীয়া চৰ । গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ দুৰ্গাপূজাৰ ভিৰ মাজতে এজন উদণ্ড যুৱকক কাণতলীয়া চৰ সোধালে এগৰাকী মহিলাই(Girl slaps boy on Durga puja in Golaghat)। মেলাৰ মাজত এগৰাকী যুৱতীক অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তোলে মহিলাগৰাকীয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত মহিলা আৰু দুই তিনিজনীয়া যুৱকৰ দলটোৰ মাজত সৃষ্টি হয় হতাহতি । পৰিস্থিতি বিষম হোৱা দেখি অন্য কেইজনে পলায়ন কৰে যদিও এজন যুৱকক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে ।

বতৰৰ বাধাকো নেওচি মহাষ্টমীৰ পূজা মণ্ডপত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম

প্ৰতিকূল বতৰৰ বাধাকো নেওচি সোমবাৰে দুৰ্গা পূজাৰ মহাষ্টমী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপ সমূহত পুৱাৰে পৰা দেখা যায় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম (Durga Puja in Assam) ৷ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মাৰ চৰণত নৈবদ্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে চাকি-বন্তি, ধূপ-ধূনা জ্বলাই মাৰ আৰ্শীষ লয় । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ ৰঙাপৰাৰ ঐতিহাসিক সনাতন ধৰ্ম মণ্ডলী নামঘৰতো দেখিবলৈ পোৱা যায় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ (Maha Ashtami 2022)। পুৰোহিতে বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰে ৰাইজক পূজাৰ অঞ্জলী প্ৰদান কৰে ।

সদৌ শেষত ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ল অসম ক্ৰিকেট সন্থা

সদৌ শেষত ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ল বিতৰ্কিত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই (Assam cricket association)৷ ঢাক-ঢোল বজাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত কৰি বিসংগতিপূৰ্ণ ফ্লাড লাইট ব্যৱহাৰ কৰিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ৷

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শিৱসাগৰৰ দৌল্লা পৰিয়াললৈ দেৱী দ’লৰ পূজাৰ নৈবেদ্য

আজি মহাঅষ্টমী ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে শিৱসাগৰতো পালন কৰা হৈছে অষ্টমী পূজা(Maha Ashtami puja celebrated at Sivasagar) । শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দ’লতো পতা হৈছে মহাঅষ্টমীৰ পূজা। দেৱী দ’লৰ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি দৌল কৰ্তৃপক্ষই দৌল্লা পৰিয়াললৈ পূজাৰ নৈবেদ্য, এটা জীৱন্ত ছাগলী প্ৰদান কৰাৰ লগতে বৰপাত্ৰগোহাঁই পৰিয়াললৈ পূজাৰ প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰে ৷

মহিষ মৰ্দিনীৰ আৰাধনাত ব্যস্ত যোৰহাটবাসী

দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে যোৰহাট থিয়েটাৰ হল পূজা মণ্ডপ স্থলী (Durga Puja Celebrates in Jorhat) ৷ বৰষুণে কিছু বিধি পথালি দিলেও ম্লান হোৱা নাই যোৰহাটৰ পূজাস্থলীসমূহ (Durga Puja in Jorhat) ৷ বৰষুণৰ বতৰতো পূজা চাবলৈ অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ৷