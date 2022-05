৯ মে'ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ(Union Home Minister Amit Shah to Assam on May 9) । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত কেতবোৰ যান-বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।

কংগ্ৰেছৰ হেৰুওৱা ভেঁটি পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টাৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৷ দেওবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হৈ বৰাই ৰাজ্যত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা(State Congress president Bhupen Bora criticize BJP) কৰে ৷ তেওঁ কয় যে- বিজেপি চৰকাৰখন কেৱল শ্লোগান সৰ্বস্ব ৷ কৃত্ৰিম জনপ্ৰিয়তাৰ সৃষ্টি কৰি চৰকাৰখন সম্প্ৰতি চলি আছে ৷

প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু জিএছপিৰ চৰকাৰ শক্তিশালীভাৱেই চলি আছে ৷ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা স্পষ্ট কৰিলে বিজেপিৰ যুৱ নেতা তথা কাৰ্যবাহী সদস্য গৌতম দাসে(Press meet of BTR EM Gautam Das) ৷

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Union Home Minister Amit Shah will tour Assam)। ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব অমিত শ্বাহে । গুৱাহাটী মহানগীৰত কেইটাও কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

বিশ্ব ৰেডক্ৰছ দিৱসৰ উপলক্ষ্যে দেওবাৰে ভাৰতীয় ৰেডক্ৰছ ছ’চাইটীৰ গুৱাহাটী জিলা শাখাৰ উদ্যোগত বিশ্ব ৰেডক্ৰছ দিৱস উদযাপন কৰা হয়(World Red Cross Day celebrated in Guwahati) ৷ সমগ্র বিশ্বৰ লগতে গুৱাহাটীতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱসেৱী অনুষ্ঠান ৰেডক্ৰছৰ প্রতিষ্ঠাতা জিন হেনৰী ডুনান্টক স্মৰণ কৰা হয় ।

আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত চোৰাংচোৱাগিৰিত লিপ্ত হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি ধনজিৎ দাস আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ যুৱক দুজনক সংগঠনটোৱে মৃত্যুদণ্ড বিহা ঘটনাক (ULFA I killed alleged spy in camp) লৈ দেওবাৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ কয়, আলফাৰ এইটো আভ্যন্তৰীণ বিষয়,ইয়াত অসম আৰক্ষীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।

ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ সােণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM in LCB college) । প্রতিযােগিতামুখী বিশ্বত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ দক্ষতা আৰু যােগ্যতা প্রমাণ কৰিব লাগিলে বহুমুখী জ্ঞান আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্রদান কৰিব লাগিব।

সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰে মৰুৰ দেশ ডুবাইত উদযাপন ৰঙালী বিহু(Rangali Bihu celebrations in Dubai) ৷ ডুবাইৰ অসমীয়া সমাজৰ উদ্যোগ(Rangali bihu organised by assam association in Dubai)ত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুৰ উন্মাদনা ৷

মিত্রদল অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা অভিনন্দন অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa at AGP's felicitation ceremony ) । পৌৰ সভা আৰু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা অগপৰ প্ৰাৰ্থীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন । বিজেপি মিত্রজোঁটৰ ৰাজনৈতিক সমৰ্থন বৃদ্ধি পাইছে (Political support for BJP and allies in Assam) আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী নোহোৱা হৈছে । ৰাইজে আস্থা আৰু বিশ্বাসত লোৱাৰ লগে লগে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাইছে ।

কংগ্ৰেছৰ দলৰ হৈ জয়ী হৈ অহাৰ পাছতো দলৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা কোনেও নজনালে এগৰাকী সদস্যক ৷ সম্বৰ্ধনা জনোৱাতো দূৰৈৰ কথা ৷ এই কথাত যথেষ্ট দুখ পাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে তেজপুৰ পৌৰ সভাৰ(Tezpur Municipal Board) ৬ নং ৱাৰ্ডৰ কাউন্সিলাৰ সুমন দাসে ৷