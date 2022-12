গোৱালপাৰা, ৯ ডিচেম্বৰ : শুকুৰবাৰে গোৱালপাৰা ভ্ৰমণ কৰে জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল । তেওঁ গোৱালপাৰাত উপস্থিত হৈ এইবাৰ জিলাখনৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৬০-ৰ পৰা ৭৫ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰী-ছাত্ৰীসকলক ৰাজ্য চৰকাৰৰ ডঃ বাণীকান্ত কাকতি বঁটাৰ অধীনত স্কুটী বিতৰণ কৰে (Dr Banikanta Kakati merit award) ।

গোৱালপাৰাত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ স্কুটী বিতৰণ

উল্লেখ্য, অসম চৰকাৰে প্ৰজ্ঞা ভাৰতী আঁচনিৰ (Pragya Bharati scheme of Assam Govt) অধীনত ৰাজ্যখনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ অংশ হিচাবে গোৱালপাৰা জিলাত মুঠ ৬৭৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে স্কুটী (scotty distribution in Goalpara for merit award) ।

এই উপলক্ষে গোৱালপাৰা চহৰস্থিত নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা ভৱনত অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা প্ৰজ্ঞা ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ ৬৭৩ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী-ছাত্ৰীৰ মাজত স্কুটী বিতৰণ কৰে ।

শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠানিকভাৱে ৫ গৰাকী ছাত্ৰীৰ মাজত স্কুটী বিতৰণ কৰাৰ লগতে ৬৬৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে বিতৰণ কৰিব স্কুটীসমূহ । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ছাত্ৰসকলকো স্কুটী দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৭৫ শতাংশ নম্বৰপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰসকলকো এই আঁচনিত সাঙুৰি লৈ স্কুটী দিয়া হৈছে (Banikanta Kakati merit award to HS students) ।

অনাগত দিনত এই আঁচনি বাহাল ৰাখি মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিবছৰে স্কুটী দিয়া হ'ব । অসম চৰকাৰৰ উক্ত প্ৰজ্ঞা ভাৰতী আঁচনিৰ অদীনত ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মন্ত্রী অশোক সিংঘালৰ উপৰি উপস্থিত থাকে ৰাভা হাচং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা, জিলা উপায়ুক্ত খনীন্দ্ৰ চৌধুৰী তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিষয়ববীয়াসকল ।

